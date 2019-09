Il progetto dell' architetto Boeri per creare corridoi di alberi tra le città

Sicurezza stradale - al via il progetto EDWARD delle polizie stradali europee : L'Aquila - Al via la campagna congiunta di Sicurezza stradaleEDWARD” (A European Day Without a Road Death) promossa dal Network Europeo delle polizie stradali “TISPOL”. L’iniziativa, sviluppata con il supporto della Commissione Europea, si inserisce nel quadro della “Settimana Europea della Mobilità” (16-22 settembre 2019), con lo scopo di ottenere, a livello europeo, una giornata, quella del 26 settembre 2019, a zero vittime sulle ...

Gigibontà - quando il riscatto passa da un gelato. Storia del progetto di imprenditoria solidale della Papa Giovanni tra Sud America e Africa : A volte sono le cose più semplici a fare la differenza: un gelato, per esempio. A testimoniarlo ci sono le storie del progetto Gigibontà, progetto di imprenditoria solidale della Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi nel 1968. La prima gelateria ha aperto in Bolivia e oggi ce ne sono 13 in tutto il mondo: una seconda sempre in Bolivia, una in Sierra Leone (e sta per aprirne un’altra), dieci in Zambia, dove l’ultima è stata ...

Il progetto DTT - la sfida italiana della fusione per l’energia sostenibile e l’innovazione : Giovedì 19 settembre alle ore 11 a Roma, presso la sala conferenze ENEA (Via Giulio Romano 41), il presidente Federico Testa e il vicepresidente della BEI Dario Scannapieco firmeranno l’accordo per il finanziamento del maxiprogetto DTT per produrre energia sostenibile e sicura dalla fusione. Il progetto coinvolge la comunità scientifica nazionale e internazionale, le imprese, la Regione Lazio, con rilevanti ricadute economiche, ambientali, di ...

Parco nazionale dell’Asinara - un progetto integrato di sviluppo : «Per l’isola dell’Asinara è necessario un progetto ampio e integrato che veda lavorare assieme, oltre all’Ente Parco e al Comune di Porto Torres, anche la Regione, la Provincia, e la Rete metropolitana del Nord Ovest Sardegna. Per questo sarebbe utile la convocazione di un tavolo permanente di lavoro, per ragionare sulla definizione delle strategie da adottare nella gestione del Parco e per confrontarci su varie tematiche quali ...

Prandelli : “Juventus favorita - il progetto Mancini può essere vincente” : “Da lontano non posso dare spiegazioni sul Napoli, ma ad inizio stagione possono esserci degli scompensi. Voglio dire, però, che la squadra è forte, molto competitiva, rinforzata dal mercato estivo e con un anno in più con Ancelotti in panchina. La Juve è sempre considerata favorita, poi ci sono Napoli e Inter, proprio i nerazzurri sembra abbiano fatto passi avanti grazie al contributo di Antonio Conte”. Lo ha detto l’ex ...

MotoGp – La bandiera della Riders’ Land sventola su Misano World Circuit : completato il progetto di Aldo Drudi [GALLERY] : Giunge a termine il progetto triennale sviluppato su circa 20.000 mq con l’opera di Aldo Drudi e la collaborazione del Colorificio Sammarinese. Le texture che personalizzano le vie di fuga sintetizzano colori e valori del territorio Debutterà domani, colorando gli schermi televisivi di tutto il mondo, le immagini fotografiche scattate al ‘Marco Simoncelli’ e lo sguardo dei circa 160.000 spettatori attesi nel weekend, la grande opera ...

Un albero in più : il progetto delle Comunità Laudato sì per piantare 60 milioni di alberi : A nome delle Comunità Laudato si’ Stefano Mancuso, Scienziato e Direttore LINV (International Laboratory for Plant Neurobiology), Carlo Petrini, Presidente Slow Food, e Domenico Pompili, Vescovo di Rieti, lanciano l’appello Un albero in più rivolto “ad ogni cittadino di buona volontà, ad ogni organizzazione di qualunque natura e orientamento, ad ogni azienda pubblica o privata, alla straordinaria rete di comuni e regioni d’Italia, al governo ...

F1 - Imola vuole tornare a ospitare un Gran Premio : pronto un progetto di adeguamento della pista : Imola vuole tornare a ospitare un Gran Premio di F1. È infatti stato commissionato allo Studio Dromo di Jarno Zaffelli uno studio per inglobare il Paddock Club e le relative tribune, senza dimenticarsi che l’impianto è già in possesso dell’omologazione di grado 1 FIA. La studio verrà dunque condotto dalla stessa società che ha vinto l’appalto per la progrettazione degli sviluppi dei tracciati di Silverstone e Zandvoort dove il ...

AHEAD 2020 - studio dell’universo violento : l’INAF alla guida del progetto europeo da 10 milioni : Con il progetto AHEAD 2020, per quattro anni, scienziati e tecnici di 38 istituzioni di ricerca e aziende in 16 Paesi europei lavoreranno insieme per esplorare l’universo più energetico con tecnologie di ricerca d’avanguardia. A coordinare questo ambizioso progetto sarà l’Istituto Nazionale di Astrofisica, che ha visto la sua proposta approvata nell’ambito del programma di infrastrutture di ricerca della Comunità Europea con un finanziamento di ...

Slow Food Travel Valli dell’Alto Tanaro : in anteprima il terzo progetto di Slow Food dedicato a un nuovo concetto di turismo sui territori : Si è svolta ieri 6 settembre a Garessio la presentazione del progetto Slow Food Travel Valli dell’Alto Tanaro. Si tratta del terzo territorio (il primo in provincia di Cuneo, il secondo in Piemonte) nel quale Slow Food ha portato a compimento il lavoro di mappatura e messa in rete delle realtà che possono realizzare un’offerta turistica sostenibile, in linea con la filosofia di Slow Food. Un pubblico ristretto di addetti ai lavori, tour ...

Salini muove per progetto Italia. Il 4 ottobre l’assemblea dell’aumento : Il Cda dovrà recepire la presenza di nuovi azionisti di peso, ossia Cassa Depositi e Prestiti e le banche. Dei 600 milioni di aumento di capitale mancano all'appello altri 150 milioni che, sulla carta, dovrebbero essere offerti sul mercato

Cori. Somme dalla Provincia per avviare il progetto TARIP e riappropriarsi della bollettazione : La Provincia di Latina ha riconosciuto al Comune di Cori quasi 190 mila euro in risposta al “Bando per il

Mediterraneo - al via Ermenautica il progetto di ricerca navigante dell’Università La Sapienza che studia le nuove forme di convivenza : Ermenautica – Saperi in Rotta ha preso il largo. Il progetto del dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo dell’Università La Sapienza di Roma, che ha imbarcato studenti e professori di varie discipline ed atenei, ha mollato gli ormeggi venerdì 30 luglio a Palermo e navigherà pere due settimane tra la Sicilia, la Tunisia e le terre di mezzo. Obiettivo: indagare, navigando su una barca a vela, la tematica del “convivere” ...

Nuovo stadio della Roma - il progetto fermo all’Assemblea capitolina : Un iter amministrativo estremamente farraginoso per il Nuovo stadio della Capitale. Per mesi Eurnova è stata in procinto di firmare il contratto con l’As Roma per la cessione del progetto della nuova arena a Tor Di Valle. Ma dall’Amministrazione capitolina sono giunti più volte degli stop