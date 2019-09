Il principe abusivo | trama | cast e curiosità del film di Alessandro Siani con Christian

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 27 settembre 2019) Venerdì 27 settembre, in prima serata dalle 21.20 circa in poi su Rai3, va in onda ildel 2013 Il, l’esordio alla regia del comico napoletano, star di Benvenuti al sud in coppia con Claudio Bisio. Arricchisce ilunDe Sica in grandissima forma, esaltato dal ruolo da caratterista. Il, il trailer Il, laAntonio, uno squattrinato cronico che lavora come cavia volontaria per i test di case farmaceutiche, si ritrova al cospetto di Letizia, unassa viziata in cerca di popolarità, di cui inevitabilmente si innamora. In un mondo in cui i pregiudizi dei ricchi nei confronti dei poveri sono radicati e difficili da estirpare, per il giovane povero l’unica possibilità per stare a corte è quella di seguire i consigli del ciambellano di corte Anastasio. I ruoli tra mentore e allievo sono ...

carmenFashionCr : Stasera in tv: 'Il principe abusivo' su Rai 3 #cinema - cineblogit : Stasera in tv: 'Il principe abusivo' su Rai 3 - Ash71Pietro : Stasera in tv: 'Il principe abusivo' su Rai 3 -