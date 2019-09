Fonte : liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2019) "L'sarà il primo test per l'alleanza di Governo Pd -5 Stelle e mi pare che il voto sia percepito così da tutte le parti in causa". Parola del, che vede l'alleanza income un: "Il problema - spiega sulle colonne del Tempo - è che i 5 Stelle alle Region

NuovoUniverso : #Politica Il politologo Giovanni Orsina: “Pd-M5s, l’azzardo in Umbria può far cadere il governo”… - 1000_best : RT @Libero_official: 'Patto Civico in Umbria è un azzardo', il politologo svela cosa rischiano Pd e Cinque Stelle - Libero_official : 'Patto Civico in Umbria è un azzardo', il politologo svela cosa rischiano Pd e Cinque Stelle -