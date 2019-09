Il coraggio di Paola Ferrari | su Instagram la foto che svela il dramma

Fonte : dilei

(Di venerdì 27 settembre 2019)sa e forte:torna a raccontare la sua battaglia contro il tumore che l’ha colpita ormai cinque anni fa. Un carcinoma al viso che, per fortuna, ha rimosso dopo un’operazione chirurgica e che le ha fatto comprendere una cosa importante: “La prevenzione salva la vita”, come si legge nell’ultimo messaggio postato su. La giornalista sportiva ha affermato di essere stata invitata a una puntata speciale di Porta a Porta dedicata alla prevenzione e alla cura contro il tumore. Non potrà esserci, ma ha deciso comunque di dare il suo supporto. Suha postato un selfie realizzato poco prima di rimuovere il male. Una sceltasa che, ne è convinta, potrà aiutare tante persone. “Oggi sono stata invitata a Porta a Porta per parlare di tumore e prevenzione – ha scritto -. Purtroppo non posso esserci. Grazie a tutti e non dimenticate mai che ...

