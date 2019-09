I ricavi dell’Inter superano i 400 milioni Un aumento del 20% rispetto alla scorsa

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 27 settembre 2019) Buone notizie in casa Inter. Non solo la squadra di Antonio Conte è a punteggio pieno, prima in classifica in campionato, ma il club registra un successo anche sul piano del bilancio. Per la prima volta, nell’esercizio chiuso lo scorso 30 giugno il club ha superato i 400di. Per la precisione sono stati 415, scrive Milano Finanza, con undel 20%al 2017/18, quando erano invece 346. A determinare su questo risultato sono la partecipazioneChampions League e la crescita deida sponsor. Due fattori correlati, spiega il quotidiano finanziario: “infatti, deiattesi pari a 284,8 mln (+20%) 49 vengono dai diritti tv per il ritorno dei nerazzurri nella massima competizione continentale. Per il resto, 94sono quelli della serie A e i restanti degli sponsor, soprattutto nel mercato asiatico. Prima della ripresa iniziata la...

