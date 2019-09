I retroscena di Blogo | Max Giusti verso Pechino express 2020

I retroscena di Blogo : Pechino express 2020 - anche Marco Berry e Dayane Mello nel cast? : Fra la metà e a fine di ottobre dovrebbero partire per la Thailandia. Ci riferiamo al gruppo di concorrenti che parteciperanno all'avventura della nuova edizione di Pechino express la cui messa in onda sarebbe prevista per martedì 11 marzo in prime time su Rai2.Nomi ne stanno circolando sui media in questi giorni per un cast in via di formazione e TvBlog è in grado di darvi i nomi dei concorrenti che dovrebbero -quasi certamente- far parte ...

I retroscena di Blogo : Una vita da cantare - i protagonisti : Mancano due mesi alla messa in onda di Una vita per cantare, il nuovo spettacolo musicale che terrà compagnia al pubblico della prima rete della Rai per tre sabati da metà novembre. Alla guida di questo show, come noto, ci sarà una inedita coppia formata dal cantautore Enrico Ruggeri e dall'attrice, che ultimamente pare aver abbandonato il grande schermo per quello più piccolo, Bianca Guaccero.Di questo show vi abbiamo dato conto della ...

retroscena Blogo : Antonella Clerici il 25 novembre in prima serata su Rai1? : Antonella Clerici sarebbe pronta a tornare in prima serata su Rai1. Secondo quanto risulta a Blogo, infatti, la conduttrice dovrebbe essere al timone di una serata speciale dedicata al delicato tema della violenza contro le donne. La messa in onda del programma-evento in questione dovrebbe essere fissata per lunedì 25 novembre 2019, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La serata ...

I retroscena di Blogo : Mario Orfeo e quei motori accesi : Lui ora è il Presidente di Rai Way, ma il suo passato è di quelli potenti, in Rai. Già direttore del Tg2 e poi del Tg1, fino allo scranno più alto della televisione pubblica, quello da direttore generale. Il nome di Mario Orfeo sta tornando insistentemente nelle discussioni che riguardano la Rai e alcune autorevoli testate giornalistiche nostrane lo stanno menzionando come "cavallo di ritorno" rispetto a ruoli dirigenziali nella televisione ...

I retroscena di Blogo : Andrea Fabiano lascia la Rai per Tim : Mentre nel CDA Rai di ieri si è parlato del piano industriale ancora di là da venire, degli ascolti in calo di Rai1 e Tg1, del capitolo direzione Rai2 con Freccero in scadenza a fine novembre e dello stop di Salini all'invito del blogger Davide Stasi a Storie italiane, un' altra notizia arriva a sconquassare le già agitate acque del mare Rai.prosegui la letturaI retroscena di Blogo: Andrea Fabiano lascia la Rai per Tim pubblicato su ...

retroscena Blogo : Antonella Elia nuova opinionista de La Repubblica delle Donne? : Il 30 ottobre è ancora abbastanza lontano ma si intravedono le prime novità anche per La Repubblica delle Donne, l'unico governo in rosa immune dalla crisi ma dove qualche rimpasto cambierà relativamente il cast fisso dei volti che anche quest'anno saranno fulcro del programma di Retequattro condotto da Piero Chiambretti che sta per iniziare la sua seconda edizione dopo i numeri soddisfacenti della prima. ...

I retroscena di Blogo : quei ritardi sui programmi di Francesca Fialdini e Franco Di Mare : Mentre impazza in Rai il caso legato al caporedattore di Radio 1 Fabio Sanfilippo , relativo al messaggio lanciato da questo giornalista sul proprio profilo Facebook contro Matteo Salvini: "Caro Matteo, tempo sei mesi e ti spari", frase questa che è stata duramente criticata dall'AD Rai Fabrizio Salini che l'ha definita "Inaccettabile, gravissima ed ingiustificabile", si sta aprendo un altro caso che riguarda due programmi nuovi di Rai1.Si ...

retroscena Blogo su Miss Italia : per le ospiti divieto di indossare abiti con scollature e spacchi : Sarà Alessandro Greco stasera a sancire il ritorno ufficiale di Miss Italia in Rai. La serata sarà una sorta di omaggio alla storia del concorso di bellezza che, non a caso, quest'anno toccherà quota 70 edizioni. Secondo quanto apprende Blogo, la produzione della kermesse avrebbe imposto - o fortemente suggerito, scegliete voi la definizione più corretta - il dress code alle ospiti. In particolare, l'invito sarebbe stato rivolto alle Miss ...

I retroscena di Blogo : Euro games resta al giovedì - Rosy Abate raddoppia ? : Ieri da queste colonne vi abbiamo dato conto delle idee messe in campo da Mediaset per quel che sarà del palinsesto prossimo venturo di Canale 5. Mentre è chiaro ormai che il debutto di Amici vip sarà martedì 24 ottobre, ci sono alcuni dubbi riguardanti le altre pedine in campo da posizionare sullo scacchiere del palinsesto dell'ammiraglia Mediaset. I retroscena di Blogo: ipotesi spostamento Euro ...

I retroscena di Blogo : La gita a Tindari vs la prima di Temptation island e Amici Celebrities parte... : Mentre è stato annunciato sui profili social di Fascino l'inizio della nuova serie di Temptation island vip, cresce l'attesa per la vera grande novità dell'autunno d'intrattenimento di Canale 5. Ci riferiamo ad Amici Celebrities, la vera grande scommessa di Maria De Filippi. Lo show che vedrà in campo la moglie di Maurizio Costanzo in prima persona e su cui oltre a metterci il denaro della sua società, ci metterà dunque la faccia.Già solo il ...

I retroscena di Blogo : Vieni da me si allunga in attesa del Paradiso delle signore : Potrebbe essere un mese di straordinari quello che attende Caterina Balivo da settembre ad ottobre su Rai1. La conduttrice di Vieni da me si starebbe preparando ad essere la grande protagonista del pomeriggio della prima rete della televisione pubblica. Pare infatti che la Rai chiederà a Caterina di allungare il suo programma Vieni da me di circa mezz'ora. Vieni da me, in onda in diretta tutti i giorni dagli studi Rai di Roma, durerebbe circa ...