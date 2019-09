Hyundai Kona Hybrid | la prova del Il Fatto it – L’ibrida che convince – FOTO

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2019) Fino ad oraha venduto più di 600.000 vetture elettrificate nel mondo. L’obiettivo è di lanciare 44 modelli a batteria entro il 2025 e di arrivare con l’80% della gamma disponibile in versione elettrificata entro giugno 2020, per un investimento complessivo pari a 35 miliardi. La nuova piattaforma per le vetture elettriche si chiama E-GMP, Electric Global Modular Platform, ed è quella su cui è basato il concept 45 svelato a Francoforte, prototipo che anticipa il futuro di una gamma che includerà comunque anche l’idrogeno, e non in modo secondario, visto che per questa tecnologia è previsto un investimento di 6,7 miliardi entro il 2030 e 700.000 unità di celle a combustibile ogni anno. In attesa di questi ulteriori sviluppi, continua l’offensiva elettrica del marchio con la, un modello che ha le carte in regola per aumentare le quote di mercato die andare ...

Cascavel47 : Hyundai Kona Hybrid, la prova del Il - raspa90 : RT @TutteLeNotizie: Hyundai Kona Hybrid, la prova del Il - fattiamotore : Hyundai Kona Hybrid, la prova del Il -