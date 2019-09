Hockey pista | Serie A1 | al via il campionato n 97 La presentazione delle 14 squadre

Fonte : oasport

(Di venerdì 27 settembre 2019) Mazze da incrociare, pattini da far girare, palline da insaccare, tiri da parare. L’attesa sta per finire: sabato torna ilItaliano di, con la sua edizione numero 97. Andiamo quindi a conoscere – in ordine alfabetico – le 14 partecipanti allaA1 2019/2020. STEMA BASSANO Nuovo progetto in casa Bassano 1954 con l’arrivo dell’allenatore Gaetano Marozin dal Thiene. Moltissimi gli addii, ma rimangono punti fermi i ragazzi del settore giovanile giallorosso: a partire dai ritorni di Mattia Milani da Vercelli (1998), Andrea Poli dall’A2 (1999) e Alessandro Toniolo dall’A2 (1999) e dalla conferma di Davide Merlo (portiere 1998) e Mattia Baggio (1999). Il quintetto base è cambiato per 4/5, con capitan Xavier Crespo Oliva (1990) unico giocatore confermato: ora tra i pali infatti c’è l’ex portiere del Thiene Davide ...

