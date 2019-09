Hillary:Trump è minaccia per il Paese

Donaldè un "chiaro pericolo", una "" per gli Stati Uniti". Lo affermaClinton, in un'intervista a Cbs che andrà in onda domenica e nella quale l'ex segretario di Stato definisceun "tornado umano corrotto". E' un presidente illegittimo", ha rincaratoalla Cbs mentre suincombe l'impeachment per aver chiesto al presidnte ucraino, Zelensky di indagare su uno degli attuali sfidanti dem, l'ex vice presidente Joe Biden.(Di venerdì 27 settembre 2019)