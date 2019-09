Gruppo FCA - Chiusa l' indagine della Sec sui dati di vendita negli Usa

Per Fca ormai un annus horribilis Ecco perchè il Gruppo non corre più : Gli ultimi dati hanno fatto scattare il campanello d'allarme: Fca vede calare nei primi otto mesi sia le vendite sia la quota di mercato tanto in Italia quanto in Europa. Il gruppo soffre la demonizzazione delle motorizzazioni diesel e il ritardo accumulato nel rinnovo della gamma, oltre che sull'auto elettrica. Ma quest'ultimo tema, su cui ora Fca sembra voler puntare, non potrà produrre risultati apprezzabili che nel ...

Gruppo FCA - Progetti sull'e-mobility a Torino e Pavia : Il Gruppo FCA ha avviato una collaborazione con il Politecnico di Torino e con l'Università di Pavia sul tema della mobilità elettrica. Gli studenti potranno contribuire con le loro idee acquisendo un'esperienza importante che potrà in futuro essere applicata nel mondo del lavoro.A Torino si studia per migliorare le batterie. Con il Politecnico di Torino è stato lanciato il progetto Challenge@PoliTo che si svolgerà al CLIK (Contamination Lab ...

Gruppo FCA - Richiamo per quasi 700 mila pick-up Ram in Nord America : Negli Usa, il Gruppo Fiat Chrysler ha annunciato un Richiamo per 693.128 pick-up del marchio Ram, interessati da un difetto al portellone posteriore: in determinati casi, infatti, quest'ultimo rischierebbe di aprirsi durante la marcia del veicolo. La nuova campagna di riparazioni amplia un'iniziativa avviata lo scorso anno per 1,1 milioni di veicoli e successivamente estesa ad altri esemplari di diversi modelli di pick-up. L'Europa non ...

FCA/ Brasile e Usa salvano il Gruppo dai disastri di Maserati e Alfa Romeo : Fca è riuscita a presentare dati semestrali non negativi. La situazione per il Gruppo di Manley è però tutt'altro che semplice e buona

Gruppo FCA - La Maserati ha un nuovo piano industriale per il 2020-2023 : La Maserati ha un nuovo piano industriale. Durante la call con gli analisti seguita alla presentazione dei risultati del Gruppo FCA relativi al secondo trimestre del 2019, l'ad Mike Manley e il direttore finanziario Richard Palmer hanno svelato, tra l'altro, i nuovi programmi del Tridente. "Il -46% negli shipments", hanno tuttavia puntualizzato i dirigenti "è prima di tutto conseguenza della riduzione degli stock presso la rete di ...