Greta? Ovvietà imbarazzanti | finanziata da chissà chi Al posto tuo avrei preso due

(Di venerdì 27 settembre 2019) “Più che l’infanzia ti hanno rubato l’educazione. Mi fossi atteggiato come te alla tua età, prima prendevo due sberloni da mamma e per finire un calcio nel sedere da papà”. È il post - poi cancellato - che Paolo Tiramani, deputato della Lega e sindaco di Borgosesia, in provincia di Vercelli, ha rivolto su Facebook aThunberg. “Viaggia in barca a vela come una star - si legge - a sedici anni dicendo delle ovvietàda chi non si sa, per prendere a pesci in faccia le istituzioni”.

