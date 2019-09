Greta e Trump come Davide e Golia per TvBoy | Non si è mai troppo piccoli per

Il Clima e il discorso di Greta Thunberg : se io fossi Donald Trump… : Ho sempre seguito la storia di Greta Thunberg con un filo di simpatia. Intesa come tenerezza e compassione, intendiamoci. Il fatto che un’adolescente con la sindrome di Asperger marinava la scuola un giorno a settimana per protestare contro i potenti del suo Paese (tra i più ecologici al mondo!) perchè non facevano abbastanza per contrastare il cambiamento Climatico, mi suscitava una certa dolcezza. Poi, però, la situazione è sfuggita di ...

"Una giovane donna felice". Greta risponde a Trump in modo molto originale : Greta ha cambiato la sua biografia Twitter. Ironicamente, ha deciso di utilizzare le parole con cui Donald Trump l’ha descritta sui social: “Una giovane donna molto felice che aspetta impazientemente un futuro meraviglioso e luminoso”. Il tweet del presidente americano che ha suscitato la reazione della giovane attivista svedese era arrivato in risposta al discorso di Greta Thunberg alle Nazioni Unite: ...

Altro che occhiataccia di Greta - per Trump la vera mazzata arriva dal Kievgate : rischia l'impeachment : L’occhiataccia di Greta, che ha fatto il giro del mondo, è un buffetto rispetto alla mazzata che potrebbe abbattersi su Donald Trump per gli sviluppi del “Kievgate”. Il presidente Usa ordinò al capo di gabinetto della Casa Bianca di congelare oltre 391 milioni di dollari di aiuti all’Ucraina alcuni giorni prima la controversa telefonata col nuovo leder di Kiev Volodymyr Zelensky. Lo riporta il Washington ...

Un esperto di linguaggio del corpo spiega cosa si nasconde dietro lo sguardo di Greta a Trump : Dura tutto una manciata di secondi. Greta Thunberg è in piedi, pronta a fare il suo ingresso al summit sul clima delle Nazioni Uniti a New York, quando a un certo punto si palesa Donald Trump, e le passa di fronte. Emozioni diverse si alternano sul volto dell’attivista svedese nel trovarsi quasi faccia a faccia con l’uomo che ha definito il cambiamento climatico una “fake news”. La scena circola ...

New York - Trump ignora Greta e l’occhiataccia dell’attivista al presidente diventa virale : La giovane attivista svedese Greta Thunberg e il presidente Usa Donald Trump si sono incrociati all’Onu, in occasione del vertice sul clima, ma il tycoon ha ignorato l’ambientalista. Lei ha ricambiato il gesto riservando al tycoon un’occhiataccia che ha fatto il giro della rete L'articolo New York, Trump ignora Greta e l’occhiataccia dell’attivista al presidente diventa virale proviene da Il Fatto ...

Greta fulmina Trump con lo sguardo - il VIDEO diventa virale : E’ diventato virale in pochi minuti il VIDEO di Greta Thunberg che fulmina con lo sguardo Donald Trump mentre entra nel Palazzo di Vetro durante il summit ONU sul Clima. I cameramen hanno catturato la reazione della giovane attivista svedese al passaggio del presidente, che la ignora, mentre lei lo fissa. “Se una foto vale 1000 parole, allora questa Gif ne vale 100 mila“, ha twittato l’organizzazione giornalistica ...

Vertice Onu sul clima - l’arrivo a sorpresa di Trump. E Greta striglia i leader |Il video : Il duro discorso dell’attivista svedese, 16 anni, al Vertice Onu sul clima: «Il mondo si sta svegliando e il cambiamento arriverà che vi piaccia o no». Trump arriva a sorpresa al summit

Trump a sorpresa al vertice Onu sul clima. Greta : «Mi avete rubato l’infanzia» : «avete rubato i miei sogni e la mia infanzia»: lo ha detto la 16enne attivista svedese Greta Thunberg parlando al Summit

Usa - Trump fa dimettere anche il (troppo) falco John Bolton da seGretario della Sicurezza nazionale. Tra i motivi - le tensioni con Pompeo : Nuova epurazione, ennesimo uomo da rimpiazzare all’interno dell’amministrazione Trump. Questa volta, però, a cadere è la testa di un fedelissimo della linea spregiudicata presidente americano: il Consigliere per la Sicurezza nazionale, John Bolton. Colui che, anche quando il presidente ha alzato la voce fino al limite del consentito dalla diplomazia internazionale, lo ha seguito, spesso sostituendosi a lui nelle affermazioni più dure ...

Greta a New York attacca Trump : «Rifiuta di ascoltare la scienza» : Appena sbarcata a New York, la paladina del clima Greta Thunberg ha attaccato Donald Trump, rammaricandosi che si rifiuta di «ascoltare la scienza». «Un segno chiaro che...

