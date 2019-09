Grande successo per ‘Ostia chi è chi siamo’ andato in scena al Chiostro

Grande successo per la prima TikTok Challenge di Condé Nast : La prima TikTok Challenge di Condé Nast Italia #pastnowfuture su Glamour Italia in partnership con @TikTok_it ha generato 5 MIO visualizzazioni per oltre 5000 video caricati coinvolgendo molti creator di TikTok, celeb e influencer per oltre 18 MIO tra fan e follower. Tra loro, Alessandro Enriquez, Annie Mazzola, Filippo Bologni, Daniela Zuccotti, Maria Campadel, Simone Guidarelli, Marzia Peragine, Erica Vitulano oltre a Maryna, Jessica Brugali, ...

Grande successo per il Ciampino Airlink - che nei primi sei mesi di attività ha conquistato più di 150 mila viaggiatori : · il nuovo servizio Trenitalia con treno + bus che collega Roma Termini all’aeroporto di Ciampino · la soluzione veloce, economica e green sempre più apprezzata dai viaggiatori · oltre 470 collegamenti settimanali Ciampino Airlink è il servizio integrato treno + bus, frutto della sinergia fra Trenitalia e ATRAL, che collega in maniera veloce, economica e green la stazione Roma Termini all’aeroporto internazionale di ...

Mauro Marin - incidente per l’ex vincitore del Grande Fratello : cosa è successo : Mauro Marin, il vincitore del Grande Fratello 10, è finito in ospedale dopo aver avuto un incidente domestico mentre cucinava. Ma andiamo con ordine. l’ex concorrente dell’edizione numero 10 del reality più seguito d’Italia si è tagliato una mano tentando di imitare il suo idolo, lo chef Antonino Cannavacciuolo, nel taglio delle verdure a la julienne. Insieme al dolore per la ferita, per fortuna non grave come documentano le ...

Video/ Torino Lecce - 1-2 - : highlights e gol. Grande successo giallorosso - Serie A - : Video Torino Lecce, risultato finale 1-2,: highlights e gol della partita, posticipo della 3giornata del campionato di Serie A.

La Vuelta di Spagna fa Grande Roglic - primo successo in un Grand Tour per lo sloveno : record anche per Valverde e Pogacar : Si è conclusa ieri l’edizione 2019 della Vuelta di Spagna, tanti i primati battuti dai primi tre classificati: il re però è primoz Roglic La Vuelta di Spagna ha un nuovo re, si chiama primoz Roglic e ieri ha alzato finalmente le braccia al cielo conquistando il primo Grand Tour della sua carriera. AFP/LaPresse Il corridore della Jumbo-Visma è il primo sloveno della storia a vincere una delle tre corse a tappe più importanti ...

Domenica In - boom di ascolti : Grande successo per Mara Venier : Mara Venier riparte alla grande: trionfo di ascolti per la prima puntata di Domenica In La zia Mara è tornata ed “è ancora qua!”. Lo dice il brano di Vasco che ha accompagnato il suo ingresso nello studio di Domenica In e lo dice lei con tanto di braccia che si allargano quando canta. Il suo salotto ha riaperto le porte con atmosfere rilassanti, emozionanti e divertenti, con un ritmo che tiene alta l’attenzione perchè, si sa, ...

Nuoto. Grande successo per il Fast Lane Swim Camp di Cagliari con Laszlo Czeh e Tyler Clary : Grande successo per il Fast Lane Swim Camp di Cagliari che ha visto 33 giovani nuotatori di età compresa tra i 9 e i 15 anni confrontarsi per una settimana con Campioni del calibro di Tyler Clary e Laszlo Cseh. Il Camp, organizzato dalla Confsport Italia in collaborazione con l’APS Amelia Sorrentino, e ideato e curato dall’olimpionica Cristina Chiuso, si è svolto quest’anno presso il Setar Hotel che ha ospitato Campioni e ragazzi nella sua ...

Ascolti tv venerdì 6 settembre 2019: Miss Italia vince, bene anche Canale 5 grande successo per la finalissima di Miss Italia, Ieri sera, Martedì 6 settembre 2019, Rai 1 ha tenuto incollati al piccolo schermo oltre 2 milioni di telespettatori. Con un picco del 19.6% ha vinto la gara Auditel contro la rete concorrente.

Tokyo - Grande successo per l’hotel dei morti - le salme sono ospitate in una stanza riservata e hanno i migliori confort : In Giappone negli ultimi anni c’è stato un aumento spaventoso dei defunti. Dal 2011 c’è stato un incremento di quasi 60 mila unità all’anno. A Tokyo un gruppo di imprenditori ha deciso di investire su qualcosa di macabro ma originale, costruire un hotel per i morti. l’hotel per i morti consente alle salme ospitate di avere tutti i confort possibili. Una stanza per ogni salma con una temperatura che permette la perfetta conservazione ...

Macron e Trump : Grande successo del G7 : 18.38 "C'era molta tensione all'inizio del G7,poi lo spirito è stato molto positivo".Così il presidente francese Macron, a chiusura del vertice. "Raggiunto un accordo importante con gli Usa sulla Web Tax",dice Macron.Il G7 concorda sul fatto che l'Iran "debba rispettare gli obblighi sul nucleare" e si sono create "le condizioni per un incontro" tra Trump e Rohani. Sui dazi auspica un accordo Usa-Cina. "Mi fido della Cina. Vuole un accordo a ...

Gianmarco Onestini e Ivana Icardi: l'incontro dopo il Grande Fratello Gianmarco Onestini e Ivana Icardi si sono rivisti dopo la fine del Grande Fratello 16. A rivelarlo lo stesso Fratello di Luca, in un'intervista concessa al settimanale Lei. L'ex gieffino ha avuto modo di chiarirsi con la cognata di Wanda Nara, dopo che all'interno della

Grande successo per Masserie sotto le stelle insieme con la pizzica organizzata da CIA Due Mari : Taranto. Si è conclusa l’ottava edizione della manifestazione organizzata dalla CIA Due Mari, “Masserie sotto le stelle insieme con la pizzica”,

3 From Hell : il nuovo film di Rob Zombie - leader degli White Zombie e regista cinematografico di Grande successo : Credo che dire “ognuno ha il proprio luogo ideale” non abbia bisogno di troppe spiegazioni. Uno lo dice, ognuno ha il proprio luogo ideale, e tac, subito tutti capiscono di cosa si sta parlando. Come se uno dicesse “casa”. Anche se il luogo ideale non è necessariamente casa, anzi, non è quasi mai casa, credo. Del resto la parola ideale non si trova in quel modo di dire così, per caso. Punta a qualcosa di alto, spesso di irrealizabile. O ...

Ariana Grande: quello di Sweetener è il suo tour di maggior successo (e non è ancora finito)