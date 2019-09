Grande Fratello Vip 4 | Antonella Elia e Paola di Benedetto papabili concorrenti RUMORS

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 27 settembre 2019) IlVip scalda i motori in vista della nuova edizione. Quest'anno al timone del reality show targato Canale 5 ci sarà Alfonso Signorini, che negli anni passati aveva ricoperto sempre il ruolo di opinionista al fianco di Ilary Blasi. All'inizio della nuova edizione non manca moltissimo, per questo motivo sul web in queste settimane sono iniziati a circolare i nomi dei'vip' che potrebbero varcare la porta rossa della casa più spiata d'Italia. Circolano dunque le ultime indiscrezioni sul nuovo cast e la probabile data d'inizio della quarta edizione del programma Mediaset. GF VIP 4: nella casa più spiata d'Italia potrebbero entrare due ex naufraghe dell'Isola dei Famosi Non manca molto all'inizio della nuova edizione delVip. Stando agli ultimi, i riflettori sulla casa più spiata d'Italia si accenderanno nel mese di novembre. ...

Corriere : «Medioman» dalla Grande Fratello alla Lega in Regione: sarà consulente per il turismo - dariabig : Riluttante intellettuale tua sorella. - GassmanGassmann : Non so più come ringraziarvi per il grande successo di MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI!!! Un piccolo film italian… -