Governo | Azione civile | ' all' Italia non serve bipolarismo | la via per il terzo polo'

Israele - il presidente Rivlin affida a Benyamin Netanyahu la formazione del nuovo Governo : Il presidente israeliano Reuven Rivlin ha affidato l’incarico di formare il nuovo governo al premier uscente Benjamin Netanyahu dopo le elezioni della scorsa settimana, che hanno fatto piombare il Paese in uno stallo politico. “La responsabilità di formare il prossimo governo sarà data al primo ministro e leader del Likud Benjamin Netanyahu”, ha dichiarato Rivlin a seguito di un incontro congiunto con il premier uscente e con il suo ...

Cannabis - ora tutte le forze di Governo sono favorevoli alla legalizzazione : che sia la volta buona : Tutti i partiti che formano il Conte bis sono, almeno sulla carta, favorevoli alla legalizzazione della Cannabis. Per la prima volta in Italia da quando si è iniziato a parlare di legalizzazione, ci sarebbe una maggioranza che potrebbe davvero approvarla. A patto che ci si tolga la maschera dell'ipocrisia e si trovi la volontà e il coraggio di portare fino in fondo il provvedimento.Continua a leggere

Governo - Travaglio : “Di Maio? Con Salvini si buttò nelle gare di rutti ma perdeva sempre. Col Pd ora ha cambiato comunicazione” : “Di Maio? Col nuovo alleato, cioè il Pd, non ha più paura di essere cannibalizzato e ha cambiato completamente la sua comunicazione. Lo scorso anno, invece, era prigioniero di Salvini, tanto che, a un certo punto, cominciò a inseguirlo nelle gare di rutti che naturalmente perdeva, perché il più bravo di tutti in quelle era Salvini che le fa sin da piccolo”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso della ...

Alitalia - intesa su proroga cassa integrazione per 1.075 dipendenti fino al 31 dicembre 2019. I sindacati : “Preoccupati - ora tocca al Governo” : Alitalia e i sindacati hanno raggiunto l’accordo sulla proroga della cassa integrazione straordinaria, in scadenza oggi 23 settembre. La proroga è fissata al 31 dicembre e prevede un numero massimo di lavoratori da collocare in Cigs a rotazione: 75 dipendenti per il personale navigante comandanti, 320 per il personale navigante di cabina e 680 per il personale di terra. La richiesta iniziale dei commissari di Alitalia – per 1.180 ...

Blutec : Sicilia - lavoratori occupano stazione Fiumetorto ‘Governo ci convochi’ : Palemro, 23 set. (AdnKronos) – Sono un centinaio i lavoratori della Blutec che stamattina, accompagnati da Cgil, Cisl e Uil, hanno occupato la stazione di Fiumetorto, nella zona industriale di Termini Imerese (Palermo). “C’è una grande delusione e il nervosismo fra i lavoratori aumenta di giorno in giorno – dice all’Adnkronos il segretario della Fiom Cgil Roberto Mastrosimone – La cassa integrazione è ...

Ambiente : Franceschini - ‘stop cementificazione sia priorità Governo’ : Roma, 21 (AdnKronos) – “Fermare il consumo di suolo deve essere un impegno prioritario di Parlamento e Governo. Rigenerazione e riqualificazione di periferie e centri storici al posto di nuovo cemento”. Lo scrive in un tweet il ministro ai Beni culturali ed esponente dem, Dario Franceschini.L'articolo Ambiente: Franceschini, ‘stop cementificazione sia priorità governo’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Bonus rottamazione addio? Prime grane per il Governo : la svolta verde ha un prezzo : Le misure previste dal decreto clima hanno un costo che il governo per ora non sembra intenzionato a pagare. La priorità...

Diego Sozzani - la vendetta M5s sui franchi tiratori Pd : "O così o salta il Governo" - accelerazione kamikaze : L'agguato dei franchi tiratori sull'arresto del deputato di Forza Italia Diego Sozzani renderà "più rigida" la posizione di Luigi Di Maio e del M5s sul core business grillino di questo governo, il taglio dei parlamentari. L'approvazione, spiega Augusto Minzolini nel suo retroscena sul Giornale, dovr

Renzi : “Bellanova è capo delegazione di Italia Viva. Far cadere il Governo? L’abbiamo fatto nascere noi - non siamo schizofrenici” : “Governo Conte bis? E’ ovvio che abbiamo tutto l’interesse a mandare avanti il governo. L’abbiamo fatto nascere. Questa cosa per cui uno fa nascere un governo e poi lo fa cadere dopo 20 giorni è roba che non si trova neanche nei manuali di schizofrenia“. Sono le parole del senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite di “Non stop news”, su Rtl 102.5. “E’ evidente – continua – che ...

Bellanova rassicura il Governo : "Durerà. Grazie a Renzi bloccata l'operazione di Salvini" : “Se non era per Renzi adesso stavamo con i manifesti elettorali. È Grazie al suo coraggio se si è data continuità alla legislatura e si è bloccata l'operazione antidemocratica di Salvini” ribadisce la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova in un'intervista al Corriere della Sera, che aggiunge: “Renzi ha pagato un prezzo altissimo a causa dei 5 Stelle, ma ha scelto di far nascere un governo che non solo scongiuri l'aumento dell'Iva, ma eviti ...

Italia viva : Bellanova - ‘operazione di chiarezza - nessun timore per Governo’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – Con la nascita di Italia viva “abbiamo fatto una operazione di chiarezza per dare fiducia a tante persone che non credono più in un partito diviso in accampamenti e caminetti. Basta guerre a chi è prossimo a te. Chi voleva derenzizzare i gruppi ora potrà concentrarsi sulle proposte politiche e valutare meglio quello che al governo abbiamo fatto noi riformisti”. Lo dice la ministra per le ...

Sicilia : Catalfamo - ‘Fdi a fianco Governo - da opposizione tentativi di strumentalizzazione’ : Palermo, 18 set. (AdnKronos) – “Sette miliardi di euro sono tanti e non sarà facili dipanarli, ma potevano essere molti di più considerando i 2,7 miliardi che sono già stati accordati con lo Stato. L’obiettivo, condivisibile e responsabile, è a questo punto sanificare le casse regionali e consegnare al prossimo governo, cosa che prima non è stata fatta, una situazione di normalità. Fratelli d’Italia sosterrà questo ...