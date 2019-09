Golf – Alfred Dunhill Links Championship | Pavan risale fino all’undicesimo posto | Jordan

Fonte : sportfair

(Di venerdì 27 settembre 2019) L’azzurro guadagna ben diciassette posizioni e si porta a ridosso della top ten, in testa invece sale MatthewAndreasi è portato dal 28° all’11°con 133 (68 65, -11) colpi e Renato Paratore, dal 53° al 21° con 135 (69 66, -9), nell’(European Tour), che si sta disputando in Scozia, sui tre percorsi dell’Old Course di St. Andrews, di Carnoustie e di Kingsbarns, tutti par 72, e dove c’è un nuovo leader, il 23enne inglese Matthew(130 – 66 64, -14). Nel torneo che si disputa con formula pro am (un pro e un dilettante), con taglio dopo 54 buche che lascerà in corsa i primi 60 concorrenti e le prime 20 squadre in graduatoria, hanno perso terreno Nino Bertasio, 79° con 139 (66 73, -5), e Guido Migliozzi, 94° con 140 (69 71, -4), ed è rimasto stabile Edoardo Molinari, 121° con 142 (72 70, -2). In seconda posizione ...

