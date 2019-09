Gli investitori internazionali fanno rotta sul mercato della casa

Il Fatto : “Il crollo Juventus in Borsa? Senza risultati - Gli investitori temono il collasso” : Il Fatto Quotidiano risponde alla lettera di un lettore per spiegare i timori del mercato riguardo alla ricapitalizzazione della Juve che ieri hanno Fatto cadere il titolo in borsa fino a causarne la sospensione. Lo definisce “gigantismo” della società di Agnelli, per spiegare che l’aumento di capitale è forzato dalla necessità di coprire l’aumento dei costi legati ai giocatori: “il costo totale della formazione nelle ...

«Pacchetto Draghi» : Gli effetti su famiGlie - investitori e imprese : La Bce ha annunciato giovedì 12 settembre un pacchetto di nuove misure di politica monetaria “accomodante” per aiutare l’economia in affanno, per proteggere la debole crescita da perduranti rischi geopolitici, e per far risalire l’inflazione: avrà impatti importanti, diretti e indiretti, su famiglie, investitori e imprese

L’Italia si scopre più competitiva : aumenta il potenziale di attrazione per Gli investitori : Il Paese sale al sedicesimo posto. Tre le priorità: investimenti, semplificazione amministrativa e incentivi fiscali

Rousseau - per Gli investitori sarà sì Borsa maglia rosa e spread di nuovo giù : A circa 15 ore dall’apertura del voto sulla piattaforma Rousseau degli iscritti M5S sul nuovo governo fra pentastellati e Pd sotto la guida di Giuseppe Conte, i mercati scommettono sul disco verde della base grillina. Pollice verso l’alto che permetterebbe al premier incaricato Segui su affaritaliani.it

Massimo Ferrero apre a Gianluca Vialli : "Gli investitori devono dare il giusto valore alla Sampdoria" : La tifoseria della Sampdoria è ancora in fermento. "Sarei molto felice di dare la Sampdoria a un campione e una bandiera blucerchiata come Vialli, ma gli investitori devono dare il giusto valore alla Sampdoria e ai tanti investimenti fatti negli ultimi 5 anni", le parole del presidente Massimo Ferre

La Juve è la società italiana che crea più valore per Gli investitori : Il campionato di Serie A 2019/2020 inizierà il prossimo 24 agosto, ma c’è già chi è in testa a un’altra classifica, quella della creazione di valore. Boston Consulting Group con lo studio “Value creators” – che da 21 edizioni misura la performance in termini di Total Shareholder Return (TSR) delle aziende quotate a maggiore capitalizzazione […] L'articolo La Juve è la società italiana che crea più valore per gli investitori è stato ...

Aiuti Bce - Olli Rehn : “A settembre nuovo pacchetto di stimoli oltre attese deGli investitori”. Tasso sui Btp ai minimi dal 2016 : Mercati europei positivi e tassi di interesse sui titoli di Stato in caduta libera dopo che la Bce ha confermato l’intenzione di continuare a rilanciare con nuove politiche espansive per contrastare la frenata delle grandi economie dell’Eurozona, a partire dalla Germania. Olli Rehn, governatore della banca centrale finlandese e membro del consiglio dei governatori, citato dal Wall Street Journal ha spiegato che l’Eurotower ...

Germania - in agosto fiducia deGli investitori ai minimi dal 2011. “Deterioramento significativo delle prospettive economiche” : Angela Merkel continua ad escludere deviazioni dal percorso virtuoso del deficit zero. Ma l’economia tedesca appare sempre più in difficoltà, con la produzione industriale in frenata e l’export in calo per effetto della debole domanda internazionale e le difficoltà del mercato dell’auto. Ora alla debolezza dell’indice dei direttori acquisti si aggiunge un altro segnale di deterioramento nelle prospettive dell’economia del ...

L’antipopulismo del Portogallo fa ingolosire Gli investitori : Roma. Il 2018 è stato per il Portogallo il terzo anno di crescita consecutivo, la nazione cresce e diventa sempre più appetibile per gli investimenti stranieri nel suo essere una piccola e virtuosa anomalia europea. Ha un forte governo socialista che probabilmente, secondo i sondaggi, verrà riconfer