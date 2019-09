Gli esperti | «Il ghiacciaio del Monte Bianco non è il solo a rischio»

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 27 settembre 2019) Il caso delPlanpincieux, sul, che rischia di crollare, non è l’unico in Italia. Ad allarmi come questo dovremo abituarci. Lo conferma Fabrizio De Blasi, ricercatore dell’Istituto Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che studia la storia e l’evoluzione dei ghiacciai italiani con il progetto Ice Memory. «Già nel corso dell’estate altri ghiacciai sommitali avevano dato segnali di cedimento e avevano dato luogo a eventi insoliti» ha spiegato all’Agi. «Non è assolutamente normale che quantità così importanti di ghiaccio, si parla di almeno 250 mila metri cubi, si muovano a quella velocità: 50-60 centimetri al giorno. Il sindaco ha fatto bene a prendere questa misura preventiva». L’avanzamento dei ghiacciai, in questi casi, non è legato a precipitazioni nevose abbondanti, come succede di solito. «Sono diversi i ghiacciai tenuti ...

