Gli adulti criticano Greta Thunberg perchè sono adulti

Gli adulti tendono ad ingrassare mezzo chilo l’anno - ma c’è un “trucco” per evitarlo : Un ricerca pubblicata su BMJ Nutrition, Prevention & Health ha scoperto che sostituire mezza porzione di “junk food” (patatine fritte o in busta, carni molto lavorate, ecc.) con appena 14 grammi al giorno di frutta secca aiuta a non prendere peso negli anni e riduce il rischio di obesità. In media, i soggetti adulti tendono ad ingrassare mezzo chilo l’anno: adottando semplici strategie comportamentali, è possibile prevenire ...

Gli adulti tendono ad ingrassare mezzo chilo l’anno - ma c’è un “trucco” per evitarlo : Un ricerca pubblicata su BMJ Nutrition, Prevention & Health ha scoperto che sostituire mezza porzione di “junk food” (patatine fritte o in busta, carni molto lavorate, ecc.) con appena 14 grammi al giorno di frutta secca aiuta a non prendere peso negli anni e riduce il rischio di obesità. In media, i soggetti adulti tendono ad ingrassare mezzo chilo l’anno: adottando semplici strategie comportamentali, è possibile prevenire ...

5 cartoni per bambini perfetti per Gli adulti : I cartoni animati sono per bambini. La generazione cresciuta a pane e Bim Bum Bam (show pomeridiano di Mediaset che negli anni ’80 e ’90 ospitò tantissima animazione giapponese) se lo è sentita dire da genitori e nonni che si sarebbero ricreduti prestando più attenzione ai contenuti di Capitan Harlock o Lady Oscar. Molte serie a cartoni come Bojack Horseman o Bob’s Burgers sono destinate a un pubblico adulto e difficilmente fruibili ...

Sondaggi politici Demos : Gli adulti e il futuro dei giovani : Sondaggi politici Demos: gli adulti e il futuro dei giovani “I giovani sono l’oggi: non sono il futuro. Se pensiamo che i giovani siano il futuro, nel frattempo perdono le speranze e le illusioni e si addomesticano”. Le parole di Papa Francesco rilasciate pochi mesi fa nella sede romana di Scholas Occurrentes si sono perse nel vento. Basta dare un’occhiata ai risultati di un Sondaggio Demos per Il Gazzettino che ha chiesto ...

L’irresponsabilità deGli adulti dietro la strage di Corinaldo : Tra le 15 persone coinvolte direttamente nella strage avvenuta nella notte dell’8 dicembre 2018 nella discoteca di Corinaldo – 6 vittime e 7 arrestati – soltanto due erano adulti: Eleonora Girolimini, la mamma 39enne morta nella calca, e un uomo di 65 anni accusato di essere il ricettatore della banda. Tutti gli altri sono, ed erano, ragazzi tra i 14 e i 22 anni. I più giovani erano le vittime, nessuna delle quali aveva ancora compiuto 17 ...

I fiGli dei genitori più adulti sono meno aggressivi e impulsivi : ecco perché : I figli dei genitori più avanti con l'età hanno meno disturbi esternalizzanti, come aggressività e impulsività, rispetto a quelli dei genitori più giovani. Gli scienziati ci spiegano come siano giunti a questa conclusione e come sia possibile. Vediamo insieme anche cosa sono i disturbi esternalizzanti e internalizzanti.Continua a leggere