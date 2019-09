Giustizia,Bonafede:riforma entro 31/12

Soddisfatto il Guardasigilli al termine del vertice col premier Conte e il vicesegretario Pd,Orlando,sulla"Stiamo rivoluzionando la",ha detto,spiegando che l'obiettivo dellaè dimezzare i tempi dei processi- 4 anni al massimo per il penale e 4 anni tempo medio per il civile-,non c'è invece quello di modificare la prescrizione. Lasarà varata con legge delega"il 31/12" "Abbiamo convenuto sulla necessità di una radicaledel Csm", ha aggiunto Orlando, ex Guardasigilli.(Di venerdì 27 settembre 2019)