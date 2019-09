Giustizia | Bonafede | “Non ci sarà modifica della legge sulla prescrizione Sul sorteggio

Nessuna modifica alla riforma della prescrizione. Bonafede : "Sulla Giustizia presto nuova legge delega" : Nessuna modifica alla legge sulla prescrizione e nessun accenno alle intercettazioni. Ma, in compenso, tra Pd e 5 stelle c’è l’intesa per stabilire la durata massima dei processi penali e civili - che secondo Bonafede dovrebbero concludersi, in media, in quattro anni - e per la riforma il Csm. Su quest’ultimo punto, però, non c’è ancora accordo su uno degli aspetti più spinosi, il metodo di ...

Giustizia - vertice Conte-Bonafede-Orlando. Pd : “Accordo su riforma Csm e riduzione dei tempi dei processi” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Guardasigilli Alfonso Bonafede e il vicesegretario Pd Andrea Orlando si sono incontrati per oltre due ora a Palazzo Chigi per parlare della riforma della Giustizia. Un vertice atteso, al termine del quale, dal fronte democratico, sono arrivati segnali positivi. “Abbiamo convenuto sulla necessità di una radicale riforma del Csm”, ha detto Orlando. “Abbiamo condiviso l’impianto e gli ...

Alfonso Bonafede e l'incontro con Andrea Orlando : riforma della Giustizia - un guaio per il governo : Il governo giallorosso deve fare i conti con la riforma della giustizia. Il voto alla Camera sugli arresti domiciliari di Diego Sozzani (salvato da alcuni franchi tiratori, presumibilmente renziani) è un campanello d'allarme per un'alleanza già di per sé debole. La scorsa settimana il ministro Alfon

Pd e 5 Stelle - tensioni sulla Giustizia dopo il caso Sozzani. Ma Bonafede prova a salvare la riforma : Il ministro Bonafede si concentra sulla riforma di sua competenza, ma la bocciatura della richiesta di autorizzazione all’arresto del deputato di Forza Italia Diego Sozzani rischia di ostacolarne il percorso

Giustizia - Bonafede : "L'80% dei processi penali si chiuderà in 4 anni" : La riforma della Giustizia a cui il ministro Alfonso Bonafede sta lavorando ormai da mesi era stata oggetto di duro scontro tra il Movimento 5 Stelle e il leader della Lega Matteo Salvini, che aveva più volte criticato il lavoro del ministro pentastellato nei giorni precedenti all'apertura della crisi di governo da parte dello stesso Salvini.Ora che l'ex Ministro dell'Interno si è relegato da solo all'opposizione, Bonafede, uno tra i ...

Perché la deputata e testimone di Giustizia Piera Aiello ha denunciato Bonafede e Salvini : "Il Servizio centrale di protezione è un sistema farlocco e così si mettono a rischio le vite dei testimoni di giustizia". A parlare è la deputata Piera Aiello (M5s), componente della commissione parlamentare Antimafia e testimone di giustizia dal 1991, che in questi giorni ha presentato una denuncia per "una grave fuga di notizie" sulla sua famiglia, nei confronti del ministro Cinquestelle della giustizia Alfonso ...

Governo Conte 2 - riforma della Giustizia e intercettazioni : i dossier del riconfermato Bonafede. Che hanno fatto cadere l’esecutivo con la Lega : Ha giurato con la mano sul cuore come Sergio Costa, l’unico altro ministro lasciato al suo dicastero nel passaggio dal Conte 1 al Conte 2. Ma la conferma di Alfonso Bonafede in via Arenula ha un significato diverso rispetto a quella del titolare dell’Ambiente. I più distratti l’hanno semplicemente colLegata alla sua nota duplice vicinanza: da una parte a Luigi Di Maio, il capo politico del quale è fidato alleato dentro al ...

Governo Conte 2 - Bonafede : “Sulla Giustizia ambizioni importanti”. E sull’accordo M5s-Pd Spadafora risponde con una battuta : “Nodi prescrizione e riforma del Csm da fare insieme al Pd? Ci sarà tempo per occuparsene, abbiamo ambizioni importanti”. Taglia corto dopo la conferma come Guardasigilli, Alfonso Bonafede, confermato come ministro della giustizia anche nel Conte 2, questa volta nella nuova cornice della maggioranza Pd-M5s. Al ministero dello Sport e delle Politiche giovanili ci sarà invece l’ex sottosegretario Vincenzo Spadafora, sempre ...

E' nato il Conte bis : Lamorgese Interno Bonafede Giustizia - Guerini Difesa e... : Il premier incaricato Giuseppe Conte ha sciolto la riserva al Quirinale dinanzi al capo dello Stato Sergio Mattarella e ha annunciato la lista dei ministri del suo governo bis, il primo a maggioranza M5s-Pd con... Segui su affaritaliani.it

Alfonso Bonafede messo alla porta - Pietro Grasso potrebbe prendere il suo posto al Ministero della Giustizia : La battaglia Pd e M5s si combatte tutta per le poltrone. I grillini presentano la rosa dei ministeri a cui non sono intenzionati a rinunciare. Tra questi spunta la Giustizia dove Alfonso Bonafede se la dovrà vedere con Pietro Grasso di Liberi e Uguali. Intanto però il Ministero più insidioso rimane