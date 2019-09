Giuliani ha incontrato procuratori ucraini per ottenere informazioni sul candidato dem

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 27 settembre 2019) Nel suo ruolo di avvocato personale del presidente Donald Trump, Rudyincontrò cinqueed exsin dallo scorso anno. Lo rivela lo stesso legale al Washington Post, riferendo che in quei colloqui ottennesu Hunter Biden - il figlio dell’ex vicepresidente, orapresidenziale dem, che era membro del cda di una società energetica ucraina - e su quella chedefinisce la collusione tra i dem e l’Ucraina nelle elezioni del 2016.e un imprenditore ucraino-americano che lavorava con lui, Lev Parnas, hanno raccontato al Washington Post che i colloqui includono una telefonata via Skype lo scorso anno con l’ex procuratore generale ucraino Viktor Shokin, di cui Joe Biden aveva chiesto il siluramento.Poiincontrò l’allora procuratore generale Iuri Lutsenko a New York in ...

