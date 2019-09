Giglia Marra al Teatro Trastevere con “Shake Fools” dal 9 al 13 ottobre

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 27 settembre 2019)sarà una delle protagoniste dello spettacolo Shake Fools diretto da Manuela Tempesta e Giovanni Maria Buzzatti che andrà in scena aldal 9 al 13. Una riscrittura attualizzata che utilizza anche inflessioni dialettali per restituire veridicità e fondatezza alla poetica universale di William Shakespeare. Un mezzo per “uscire dalla formalità del” e tramite ilstesso, veicolare nuove forme di comunicazione. Ho accettato di fare questo spettacolo perché è un’attualizzazione delle opere shakspeariane… io interpreterò una cattivissima Lady Macbeth in chiave moderna, ovvero una conduttrice televisiva, una che per carriera è disposta a tutto in fatti sacrificherà anche parte della sua famiglia. Sono orgogliosa di far parte di questo progetto unico, diretto da Manuela Tempesta con la quale ho già avuto il piacere di lavorare e di cui conosco ...