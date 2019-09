Gianfranco Micciché contro La7 | Giornalista è entrato in casa mia | violenza mai

Fonte : blogo

(Di venerdì 27 settembre 2019) Il presidente dell'Assemblea siciliana,, contesta il modo con cui è stato trattato ieri sera da una troupe de La7 (pare di capire si trattasse di Non è l'Arena). È lui stesso a raccontarlo, come riporta l'Ansa: Unade La7 mi ha chiamato chiedendomi una intervista, io con molto garbo e gentilezza le ho detto che non avevo intenzione di fare interviste specialmente con questi de La7, Giletti&company. Bene, ho lavorato fino alle 21, sono tornato a, questi signori erano in agguato, nascosti.La7: "inmia,mai vista" pubblicato su TVBlog.it 27 settembre 2019 12:35.

