Genova | Salvini lancia merendine dal palco | “Disobbedienza civile Resisteremo col

Le botte del Tar al decreto di Salvini e la commemorazione di Genova : Bastava un Tar, un ricorso scritto decentemente, per smontare tutta la grande politica trucista contro gli sbarchi. La tecnica legislativa di Salvini e gli ordini che pretende di dare (da ministro autosfiduciatosi, peraltro) non superano neppure i minimi esami di diritto e di capacità amministrativa

Il gelo tra Salvini e Di Maio durante la cerimonia per le vittime di Genova : È calato il gelo fra i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, di nuovo insieme a Genova per commemorare le vittime del Ponte Morandi, proprio come un anno fa erano al loro funerale. Seduti in prima fila, i due vicepremier non erano a fianco l'uno dell'altro. A 'dividerli' il sindaco di Genova, Marco Bucci. Ed era già comunque previsto dal protocollo che i due non fossero spalla a spalla: se ci fosse stato il ministro degli Esteri, ...

Genova - dopo la cerimonia di commemorazione Salvini incontra Toti : Giovanna Stella Alla cerimonia di commemorazione delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi c'era anche Matteo Salvini. Il vicepremier leghista ha pranzato con Toti È passato esattamente un anno dal crollo del ponte Morandi a Genova. E oggi c'è stata la cerimonia di commemorazione delle 43 vittime. Un clima di immenso di dolore si respirava, i parenti delle vittime hanno rivissuto quegli attimi drammatici e tutta Italia si è ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio a Genova alla messa per il Ponte Morandi : fianco a fianco - gelo totale : Uno di fianco all'altro, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, a pochi centimetri. I due vicepremier si sono ritrovati a Genova, per la cerimonia dedicata alle vittime del Ponte Morandi a un anno dal crollo che provocò 43 morti il 14 agosto 2018. Dagli applausi commossi dei funerali di un anno fa, per un