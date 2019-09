Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2019) Piccola ed ininfluentedella, terminata con ironia. La società bianconera, tramite il profilo Twitter, hato ladeiper ladi Champions League in casa dellaMosca. Tutto giusto, se non fosse per la: è sì la, ma di hockey su ghiaccio (hc). Questo il tweet. Dopo circa mezz’ora, laha corretto, taggando lacorretta. Ma ormai ‘la frittata era stata fatta’ ed è bastato poco perché i tifosi e le due squadre di Mosca (calcio ed hockey) se ne accorgessero per rispondere con ironia. Sui social, si sa, non sfugge niente, e bastano pochi minuti. A Mosca con la! Ini pacchetti travel per la sfida di #UCLla @fcpic.twitter.com/DWawrPvuc5 —ntusFC (@ntusfc) September 26, 2019 L'articoloper la...

CalcioWeb : Gaffe Juve: annuncia vendita biglietti per la gara contro la Lokomotiv, ma è la squadra sbagliata [FOTO]… - peterkama : Juve, gaffe social: taggato il Lokomotiv Mosca, ma quello di hockey Curiosa gaffe, quella di cui si è resa autore… -