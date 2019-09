Fuga dal M5S verso Italia Viva e Lega | timori di altri addii tra senatori e deputati

Napoli - agguato in ospedale : le immagini degli spari e della Fuga dei pazienti : Casco in testa e pantaloni bianchi. Così, armato di pistola, un sicario la notte tra il 16 e il 17 maggio scorso è entrato nel cortile dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli ed ha aperto il fuoco sulla folla. Ha sparato ad altezza uomo mentre i pazienti fuggivano. Un video, diffuso oggi dai Carabinieri di Napoli, ricostruito grazie alle telecamere del presidio e a quelle della videosorveglianza, riprende i momenti principali del fatto: ...

Napoli - la sparatoria e la Fuga all’ospedale dei Pellegrini. VIDEO : Gli spari, il panico, la fuga sulle scale del pronto soccorso. Sono le scene che si vedono in un filmato diffuso dai carabinieri che riprendono l’agguato avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 maggio scorsi all’ospedale dei Pellegrini, nel quartiere della Pignasecca, a Napoli. Nei fotogrammi gli investigatori ritengono di aver riconosciuto Vincenzo D’Avino, 22 anni, che è stato arrestato ieri insieme ad altri due giovani: Arturo Picco, che lo ...

LIVE Giro di Toscana 2019 in DIRETTA : 2’35” di vantaggio per la Fuga. Gruppo comandato dal Team Ineos : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.22 Il Gruppo è comandato dal Team Ineos del vincitore dell’ultimo Tour de France Egan Bernal. 15.19 Mancano 57 chilometri al traguardo e i battistrada hanno 2’25” di vantaggio. 15.16 Vi ricordiamo che manca un solo passaggio sul GPM del Monte Serra. 15.11 Scende notevolmente il vantaggio dei cinque che adesso hanno 2’35” sul plotone. 15.07 Gruppo in forte ...

Arrestato in Spagna “l’uomo ragno” - protagonista di una spettacolare Fuga dalla Questura di Torino : È finito in manette in Spagna "l'uomo ragno", trentacinquenne protagonista a giugno di una spettacolare fuga dagli uffici della Questura torinese. L'uomo, coinvolto in un caso di violenza sessuale di gruppo e di spaccio di droga, dopo aver scambiato una frase con il suo avvocato si era alzato dalla sedia e si era lanciato verso la finestra del primo piano facendo un volo di circa sette metri.Continua a leggere

Moto3 - GP San Marino 2019 : Tony Arbolino torna prepotentemente in lizza per il titolo - occasione di Fuga sprecata da Dalla Porta : Sono rimasti ormai solo tre piloti ancora realmente in corsa per il Campionato del Mondo Moto3 2019 dopo il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019: Lorenzo Dalla Porta, Aron Canet e Tony Arbolino. La gara di Misano ha infatti tagliato fuori dai giochi definitivamente il romagnolo Niccolò Antonelli, infortunatosi a caviglia e polso (salterà sicuramente Aragon) in seguito ad una brutta caduta avvenuta al 6° giro che ha coinvolto ...

CorSport : appena 11mila abbonamenti - i motivi della Fuga dei tifosi dal San Paolo : 08Perché il Napoli ha venduto solo 11 mila abbonamenti? Il Corriere dello Sport prova a intrecciare una serie di possibili motivazioni che favoriscono il minore afflusso al San Paolo. Innanzitutto la cultura del divano che ha oramai ottenuto seguito nella nostra società grazie al calcio offerto in tv, per cui in molti preferiscono le comodità della casa anche con un impianto tutto restaurato. Non appare infatti più plausibile che la fatiscenza ...

Governo - Cattaneo : “Ricerca sia centrale - ma cambiare regole per evitare Fuga cervelli. Oggi idee finanziate a prescindere dal loro valore” : “Un impegno che considero cruciale per dare un futuro di benessere e libertà al paese, è l’investimento in istruzione, cultura e ricerca“. Così la senatrice a vita Elena Cattaneo in aula ha annunciato il suo sì alla fiducia, non “incondizionato”, ma che dipenderà dal merito del provvedimento. “Col mio voto – ha spiegato la senatrice a vita – voglio instaurare un rapporto fiduciario tra Governo e ...

CIRO PETRONE E FEDERICA CAPUTO/ Fuga dal villaggio : eliminati da Temptation : CIRO PETRONE e FEDERICA CAPUTO, Temptation Island Vip 2019: scappa dal villaggio fidanzati per raggiungere FEDERICA CAPUTO e vengono eliminati dal programma

Pd - Fuga di massa preventiva dei big dal governo. La prova provata : andranno a casa (molto presto) : Sono ventuno i ministri del governo Conte bis: nove sono del Pd. Nomi di rilievo? Nessuno. A parte Dario Franceschini, evidentemente molto interessato alla poltrona (guiderà i Beni culturali e Turismo), non se ne vedono. Parliamo infatti di questi dem nella squadra di governo: Francesco Boccia (agli

Temptation Island Vip - Ciro Petrone in Fuga dal villaggio : La grande fuga di Ciro Petrone è stata immortalata e regalata alla storia non solo di Temptation Island Vip. L’edizione del reality in procinto di partire il 9 settembre su Canale 5 in prima serata per la conduzione di Alessia Marcuzzi si può dire che riserverà sicuri momenti di tenera ilarità. A confermarlo il video fatto trapelare dalla redazione del programma in cui Pisellino di Gomorra, l’attoe Ciro Petrone, tenta la fuga ...

Ciro Petrone tenta la Fuga dal villaggio di Temptation Island ma viene braccato (VIDEO) : Le riprese di Temptation Island VIP sono iniziate da circa 10 giorni. Ogni tanto, la caporedattrice Raffaella Mennoia pubblica piccoli spoiler e indiscrezioni in merito a quanto sta accadendo. Ciò che è successo nelle ultime ore, però, è stato diffuso da alcune pagine di gossip su Instagram e si tratta di un episodio davvero molto particolare. Il concorrente Ciro Petrone, infatti, ha tentato la fuga dal villaggio del fidanzati nel tentativo di ...

Federico Gregucci e Clarissa Marchese in Fuga dall'uragano : "Dobbiamo lasciare casa" - : Novella Toloni L'ex tronista e suo marito, che vivono in Florida, hanno raccontato sui social il difficile momento che stanno vivendo per l'arrivo dell'uragano Dorian Una delle coppie più amate di Uomini e Donne, Clarissa Marchese e Federico Gregucci sta vivendo in prima persona il dramma dell'uragano che sta colpendo la costa atlantica degli Stati Uniti. Dorian sta colpendo duramente le isole Bahamas, seminando morte e distruzione, ...

Dorian è un mostro : 80mila italiani in Fuga dal più forte uragano della storia moderna : "Bisogna essere preparati al peggio". Lo spiega il console Cristiano Musillo da Miami. Partenze bloccate per le Bahamas...

Wall Street - Fuga dalle azioni : in agosto vendite per 10 miliardi di dollari : Nel mese di agosto la Corporate America ha venduto azioni per 600 milioni di dollari al giorno in media. Il conto parla di un sell-off di almeno 10 miliardi di dollari nelle ultime quattro settimane