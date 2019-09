Fridays for Future | un milione in piazza | Di Maio | Decreto Clima e legge

Fonte : blogo

(Di venerdì 27 settembre 2019) Il terzo sciopero per ilpromosso dal movimentoforideato dall'attivista svedese Greta Thunberg sta avendo un grande successo e in tutta Italia hanno aderito oltre 180 città per un totale di circa undi persone (secondo gli organizzatori), per lo più studenti, scesi inper attirare l'attenzione sul tema delnell'ultimo giorno della Settimana per il. La stessa Greta è rimasta impressionata dalle immagini giunte dalle piazze italiane. Si contano circa 200mila partecipanti a Roma, 150mila a Milano, 80mila a Napoli, 50mila a Firenze, 20mila a Torino e Bologna, 10mila a Palermo e Bari, solo per citare le città più grandi. La grande partecipazione dimostrata oggi dagli italiani è motivo d'orgoglio per l'attuale governo italiano. Se per l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini quella di oggi è solo una "bigiata collettiva", ...

