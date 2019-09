Fridays for Future | Sala sfila in corteo con gli studenti

Fridays for Future - la protesta degli studenti di Milano : Le immagini dal "Fridays for Future" di Milano, dove migliaia di studenti sono scesi per le strade del capoluogo lombardo in segno di protesta contro il climate change Redazione Le immagini dal "Fridays for Future" di Milano, dove migliaia di studenti sono scesi per le strade del capoluogo lombardo in segno di protesta contro il climate change ?

"Siamo un milione" - dicono gli organizzatori italiani di Fridays for Future : Roma per la terza volta risponde alla chiamata di Greta Thunberg. Migliaia di studenti, ma anche molti adulti, si sono radunati in piazza della Repubblica a Roma per manifestare contro i cambiamenti climatici. Nessun simbolo di partiti politici, ma tanti cartelli che chiedono un cambiamento urgente delle politiche ambientali: da 'diritto al futuro' a 'stop emission', passando per 'vi siete goduti le stelle e ci avete lasciato un cielo a ...

Fridays for Future - se le piazze devono rientrare nelle scuole : Uno scatto dalla manifestazione del 27 settembre 2019 a Roma (Foto: Cecilia Fabiano – LaPresse) Le mobilitazioni sono sacrosante. Hanno portato il dibattito sull’ambiente a diventare ciò che non era: non più un dibattito ma una battaglia generazionale. Lo abbiamo spiegato qualche giorno fa. Per questo non ha alcun senso chi parli di “bigiata di massa” per le manifestazioni di oggi in oltre 180 città italiane e in migliaia nel mondo. ...

Fridays for FUTURE SCIOPERO CLIMA 27 SETTEMBRE/ Feltri "Manca cervello - sono cretini" : FRIDAYS for FUTURE, SCIOPERO CLIMA 27 SETTEMBRE, Vittorio Feltri contro Greta Thunberg: "Manca il cervello, sono dei cretini dietro una capretta".

Clima - diretta : migliaia di studenti in piazza per Fridays for Future in 150 città italiane : Clima, al via i cortei e le iniziative in tutte le maggiori città italiane. In più di 150 città , da Padova a Palermo, da Firenze a Roma, la Rete degli studenti Medi e Unione...

WOLO for FridaysForFuture : il discorso di Greta Thumberg al COP24 in Polonia diventa un brano musicale : Il discorso di Greta Thunberg alla conferenza sul clima COP24 in Polonia diventa un brano musicale. L’idea è di WOLO (alias Matteo Ponzano) che ha registrato “The change is coming”. “Sono un dj e un produttore musicale”, racconta, “e ogni giorno su Ibiza Global Radio (dalle 16 alle 17) parlo di questi temi con ascoltatori da tutto il mondo, mischiando le parole alla musica elettronica. Il mio nuovo EP (in ...

Fridays for future - ragazzi in piazza in 180 città italiane : "Siamo più di un milione" : L'onda verde da Milano a Palermo, passando per Torino, Firenze, Roma e tanti altri centri grandi e piccoli. Striscioni e clima festoso. Bimbi accompagnati dai genitori o dai maestri. Striscioni e slogan: "Ci avete rotto il clima". "Da Palermo alla Valsusa la Terra è una e non si...

Fridays for future - a Bologna manifestazione contro il cambiamento climatico : Fonte foto: fotogrammaFridays for future, a Bologna manifestazione contro il cambiamento climatico 1Sezione: Cronache Carlo Lanna Gli studenti scendono in piazza nel cuore di Bologna

Fridays for Future - momenti di panico a Palermo : giovani vestiti di nero spezzano il corteo pacifico : Un gruppo di ragazzi vestiti di nero ha spezzato il corteo che stava sfilando a Palermo in occasione dello sciopero globale per il clima organizzato dal movimento Fridays For Future. momenti di panico tra i manifestanti, tanto che sono dovuti intervenire gli agenti di polizia in assetto antisommossa.Continua a leggere

Oggi è un Fridays for future - ovvero “come marinare la scuola con la scusa del Clima” : Si chiama Fridays for future, ed è un modo facile, veloce e sicuro per marinare la scuola senza subire canzonature di sorta da parte di genitori e insegnanti. Perché ‘salvare il mondo dal cambiamento climatico’ – cosa peraltro fattibilissima solo grazie ad una manifestazione in piazza – è più importante che andare a scuola e imparare qualcosa di questo mondo, ovviamente. Ma attenzione, perché ciò che è scritto in queste ...

Fridays for future : al via i cortei in 180 città italiane : In migliaia già in piazza a Roma, Milano, Torino e Firenze. Striscioni e clima festoso. Bimbi accompagnati dai genitori o dai maestri. Striscioni e slogan: "Ci avete rotto il clima". "Da Palermo alla Valsusa la Terra è una e non si abusa". A Venezia studenti con maschera e...

Le foto delle manifestazioni italiane di Fridays for Future : I giovani di tutto il mondo si sono dati appuntamento in piazza venerdì 27 settembre per chiedere alla politica una mobilitazione reale e tempestiva a tutela dell’ambiente. Sono oltre 180 le città italiane che si stanno animando in queste ore grazie agli eventi organizzati da Fridays for Future, il movimento di protesta e sensibilizzazione che deve le sue origini all’attivista sedicenne Greta Thunberg. Si tratta del terzo sciopero ...

Fridays for Future - l’Italia si mobilita : cortei da Nord a Sud - “abbiamo l’acqua alla gola” : Oggi, studenti di 150 città d’Italia si sono riversati in piazza per il 3° sciopero globale per il clima Fridays for Future, con l’adesione di Unione degli Studenti, Link – Coordinamento Universitario e Rete della Conoscenza. “L’Assemblea delle Nazioni Unite è stata un fallimento: i potenti del pianeta non hanno intenzione di cambiare rotta per salvare il nostro futuro. Noi giovani continueremo a ribellarci contro ...

Fridays for Future : oggi giovani in piazza per il clima in 150 città italiane : oggi, studenti di 150 città d’Italia si riverseranno in piazza per il 3° sciopero globale per il clima di Fridays for Future Italia con l’adesione di Unione degli Studenti, Link – Coordinamento Universitario e Rete della Conoscenza. “L’Assemblea delle Nazioni Unite è stata un fallimento: i potenti del pianeta non hanno intenzione di cambiare rotta per salvare il nostro futuro. Noi giovani continueremo a ribellarci ...