Fridays for Future | ragazzi in piazza | salveremo il Pianeta

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 27 settembre 2019)For-RomaFor-RomaFor-RomaFor-RomaFor-RomaFor-RomaFor-RomaFor-RomaFor-RomaFor-RomaFor-RomaFor-RomaFor-RomaFor-RomaFor-RomaFor-RomaFor-RomaFor-RomaFor-Roma«Undici anni, questo ci rimane, se non reagiamo adesso, ilpoi scompare». Sono sono migliaia ie le ragazze in strada a Roma per il Friday For. Il movimento, nato grazie alla determinazione dell’attivista ambientale Greta Thunberg, ha organizzato oggi in oltre 180 città italiane una grande manifestazione per rivendicare il diritto a decidere del proprio futuro. E a farsi ascoltare dai rappresentanti politici di tutto il mondo Sono ...

repubblica : Il sindaco di Milano @beppesala ai ragazzi dei Fridays for Future: 'Li inviterò in consiglio comunale, non voglio m… - repubblica : Anche a Roma, studenti in piazza per i Fridays for future. Il Campidoglio: 'Emergenza climatica'… - eziomauro : Fridays for future, ragazzi in piazza in 180 città italiane: 'Siamo più di un milione' -