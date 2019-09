Fridays for Future | l’Italia si mobilita | cortei da Nord a Sud | “abbiamo l’acqua alla

Fridays for Future : oggi giovani in piazza per il clima in 150 città italiane : oggi, studenti di 150 città d’Italia si riverseranno in piazza per il 3° sciopero globale per il clima di Fridays for Future Italia con l’adesione di Unione degli Studenti, Link – Coordinamento Universitario e Rete della Conoscenza. “L’Assemblea delle Nazioni Unite è stata un fallimento: i potenti del pianeta non hanno intenzione di cambiare rotta per salvare il nostro futuro. Noi giovani continueremo a ribellarci ...

Sarà un Fridays for Future senza precedenti. 160 città in Italia - 27 paesi in piazza per Greta : Sciopero per il clima, si replica. Domani, in 160 città Italiane, giovani (e meno giovani) scendono in piazza per chiedere a governi e imprese azioni forti e immediate contro la crisi climatica. È la terza volta che il movimento Fridays For Future, ispirato dall’attivista 16enne Greta Thunberg, organizza uno sciopero globale: la versione maxi di quelli che dall’inizio dell’anno si tengono ogni venerdì in ...

I cartelli (creati dai designer) da scaricare e usare ai Fridays for Future : Le piazze dei Fridays For Future, i venerdì di protesta per la salvaguardia dell’ambiente nati dall’iniziativa di Greta Thunberg, hanno uno strumento di lotta in più. Designer e illustratori hanno messo a punto cartelli, disegni e slogan che si possono scaricare liberamente da internet, stampare e sventolare durante le manifestazioni. Il progetto, ideato da Glug, si chiama Protest by Design e ha deciso di celebrare la sua giornata il ...

Vertice ONU su clima : Fridays for Future Roma appendono striscione al Colosseo : Roma – Stamattina i giovani di Fridays for Future Roma hanno appeso uno striscione davanti al Colosseo in occasione dell’inizio del Summit ONU sul clima. “Le promesse e le buone intenzioni non ci interessano, si deve agire subito per fermare il disastro climatico” dichiarano gli attivisti di Fridays for Future Roma “Il nostro pianeta sta bruciando: servono soluzioni radicali per un cambiamento di sistema”. In tutto il mondo milioni di ...

Sciopero globale per il clima in 150 Paesi : al via la settimana di eventi dei Fridays for Future in vista del summit Onu : Una settimana di manifestazioni, centinaia di migliaia di studenti in piazza e 5mila eventi in tutto il mondo in attesa di un appuntamento: quello del summit Onu sul clima, in programma da lunedì a New York. Oggi è il giorno che inaugura gli appuntamenti organizzati da Fridays for Future, il movimento per l’ambiente nato intorno all’attivista svedese Greta Thunberg, che iniziò per prima con i suoi sit-it ogni venerdì davanti al ...

Germania - il governo discute il pacchetto sul clima : sciopero dei Fridays for Future - a Berlino i manifestanti bloccano le strade – FOTO : Nel giorno in cui anche in Germania migliaia di giovani scendono in piazza per chiedere azione contro i cambiamenti climatici, il governo di Angela Merkel spera di annunciare oggi il “Piano per il clima 2030“, che i rappresentanti della sua coalizione hanno discusso in una riunione fiume durata tutta la notte. A Berlino la mobilitazione è iniziata la mattina presto con un corteo di biciclette partito da Charlottenburg verso ...

Fridays for Future - i ragazzi tornano in piazza : Sit-in e flash mob in tutta Italia per la Settimana per il clima. I giovani del venerdì danno il via a una nuova ondata di proteste, in vista del Global Strike for Future del 27 settembre

Fridays for Future : anche a Reggio Calabria sciopero per il clima il 27 settembre : Venerdì 27 settembre anche a Reggio Calabria avrà luogo una manifestazione in occasione del terzo sciopero globale per il clima, organizzato dal movimento per l’ambiente “Fridays for Future” nato dalla sedicenne svedese Greta Thunberg. “Sono soddisfatto che la mia città aderisca allo sciopero globale che coinvolge i giovani di tutto il mondo e che sia attenta alle questioni climatiche, oggi particolarmente care alla mia ...

La dichiarazione sul Clima dei giovani dei Fridays for Future : «Agire subito» : Sono tre le richieste principali contenute nella “dichiarazione di Losanna sul Clima”, il testo redatto a conclusione del vertice del movimento Fridays For Future (Fff) per contrastare l’emergenza Climatica che si è svolto a Losanna dal 5 al 9 agosto scorsi: contenere l’aumento della temperatura media globale entro gli 1,5°C rispetto al livello pre-industriale; garantire giustizia Climatica, nel rispetto dell’equità; seguire la ...

Da “Fridays for Future” un appello ai potenti del mondo : serve giustizia climatica : A Losanna dal 5 al 9 agosto si è tenuto il primo vertice internazionale del movimento: a settembre nuovi scioperi