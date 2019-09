Friday for Future | il sit-in solitario del piccolo Potito a Stornarella Foggia | è

Fridays for future - a Stornarella (Foggia) un solo bambino in piazza per il clima. Emiliano : "E' un eroe" : Si chiama Potito, ha 12 anni, e con un cartellone su cui ha disegnato una torta farcita con la plastica, questa mattina ha manifestato da solo in piazza a Stornarella contro i cambiamenti climatici. A raccontare la sua protesta è stato il sindaco

Da solo in piazza contro i cambiamenti climatici : a 12 anni è l’eroe del "Fridays for Future" : Potito è l’unico studente di Stornarella, comune in provincia di Foggia, ad essere sceso in piazza a scioperare seguendo le...

«Undici ...

Clima, al via i cortei e le iniziative in tutte le maggiori città italiane. In più di 150 città, da Padova a Palermo, da Firenze a Roma, la Rete degli studenti Medi e Unione...

"Abbiamo inquinato un po' ma nulla rispetto a governi e multinazionali" queste le parole di Miriam Martinelli, portavoce del movimento italiano che lotta contro i cambiamenti climatici, nel momento in cui un pianeta di cartapesta di un paio di metri è stato simbolicamente incendiato generando nell'aria fumo e cenere. L'episodio è avvenuto a Milano, in piazza Duomo, in occasione del Fridays for Future

Fridays for future a Milano: la protesta degli studenti

Sono stati circa 10mila i manifestanti in strada a Genova nel terzo "Global climate strike", secondo il dato delle forze dell'ordine

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, si è unito al corteo studentesco "Fridays for Future", in protesta contro i cambiamenti climatici

Le immagini dal "Fridays for Future" di Milano, dove migliaia di studenti sono scesi per le strade del capoluogo lombardo in segno di protesta contro il climate change