Francia-Serbia oggi | Semifinale Europei volley 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv

Volley - Europei 2019 : tabellone semifinali - Francia-Serbia e Polonia-Slovenia. Calendario - programma - orari e tv : Francia-Serbia e Polonia-Slovenia sono le semifinali degli Europei 2019 di Volley maschile. I Galletti hanno letteralmente demolito l’Italia e se la dovranno vedere contro gli slavi che sono stati clamorosamente trascinati al tie-break dalla sorprendente Ucraina, i Campioni del Mondo hanno liquidato la Germania e ora incroceranno i battaglieri balcanici che hanno firmato l’impresa sconfiggendo la Russia detentrice del trofeo. La ...

Volley - Europei 2019 : ottavi di finale. Francia - Russia - Polonia e Serbia : vittorie facili. Germania elimina Olanda - domani l’Italia : Oggi si sono disputati gli ottavi di finale degli Europei 2019 di Volley maschile, spazio a ben sette partite mentre l’ultimo incontro andrà in scena domani pomeriggio (ore 17.00) a Nantes dove l’Italia affronterà la Turchia. La Francia ha liquidato la Finlandia con un agevole 3-0, i Galletti hanno sofferto soltanto nel secondo set quando hanno dovuto rimontare dal 12-16 sostenendo un tiratissimo finale punto a punto. I ragazzi di ...

LIVE Volley - Europei 2019 in DIRETTA : risultati ottavi di finale in tempo reale. Germania - Russia - Serbia - Francia - Polonia - Slovenia e Ucraina ai quarti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:46 OA Sport vi ringrazia per aver vissuto con noi quest’intensa giornata di Volley e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:45 Queste le sette squadre che oggi hanno ottenuto il pass per i quarti di finale: Germania, Russia, Serbia, Francia, Polonia, Slovenia e Ucraina. 22:42 BELGIO-Ucraina 10-15: l’Ucraina vola a sorpresa ai quarti di finale. 22:41 BELGIO-Ucraina 9-13: ...

LIVE Volley - Europei 2019 in DIRETTA : risultati ottavi di finale in tempo reale. Germania - Russia - Serbia - Francia e Polonia ai quarti - tocca a Bulgaria e Belgio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:19 SLOVENIA-UCRAINA 11-6: si insacca l’attacco di Stern da posto 2, la Slovenia sta dilagando. 22:18 Belgio-UCRAINA 16-18: arriva il break dell’Ucraina 22:17 SLOVENIA-Bulgaria 9-5: mani-out di Stern. 22:16 Belgio-UCRAINA 13-14: ace di Kidenko. 22:15 SLOVENIA-Bulgaria 8-3: parallela in extra-rotazione impressionante di Urnaut. 22:14 Belgio-UCRAINA 12-12: diagonale vincente di ...

LIVE Volley - Europei 2019 in DIRETTA : risultati ottavi di finale in tempo reale. Germania - Russia - Serbia e Francia ai quarti - tocca a Polonia - Bulgaria e Belgio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:12 SLOVENIA-Bulgaria 1-5: fase break importante con Atanasov al servizio. 21:11 Belgio-UCRAINA 8-10: gran parallela di Plotnytskyi. 21:10 Polonia-SPAGNA 19-10: muro-punto di Komenda. 21:09 SLOVENIA-Bulgaria 1-2: si insacca la palla di Atanasov. 21:07 Belgio-UCRAINA 7-6: mani-out di Van Den Dries. 21:06 Polonia-SPAGNA 16-7: ace di Bieniek, che si sta superando al servizio. 21:05 ...

LIVE Volley - Europei 2019 in DIRETTA : risultati ottavi di finale in tempo reale. Germania - Russia e Serbia ai quarti - tocca a Francia e Polonia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:13 Polonia-SPAGNA 12-9: primo tempo vincente di Nowakoski. 20:12 Francia-FINLANDIA 15-18: errore al servizio di Le Roux. 20:10 Polonia-SPAGNA 11-9: Villena trova un diagonale vincente, spagnoli a -2. 20:08 Francia-FINALNDIA 12-15: muro vincente di Boyer, ma la Finlandia c’è! 20:07 Polonia-SPAGNA 8-5: Gonzalez è una vera e propria spina nel fianco per i polacchi. 20:06 ...

LIVE Volley - Europei 2019 in DIRETTA : risultati ottavi di finale in tempo reale. Germania - Russia e Serbia ai quarti - Olanda eliminata - tocca alla Francia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:54 Nel frattempo sta per iniziare Polonia-Spagna. 19:52 Francia-FINLANDIA 25-16: la Francia passeggia sulla Finlandia, non sarebbe strano vedere qualche cambio di coach Tillie già nel secondo set. 19.51 Francia-FINLANDIA 24-15: mani-out dell’opposto francese. 19:50 Francia-FINLANDIA 22:14: show di Earvin, sta mettendo a terra di tutto. 19:49 Francia-FINLANDIA 21-14: stampatona di ...

Volley - Europei 2019 : presentazione partite di oggi (18 settembre). Italia-Francia e Belgio-Serbia per il primo posto nel girone : Penultima giornata dei gironi di qualificazione agli Europei 2019 di Volley. Molte delle gare in programma oggi (18 settembre) saranno determinanti per l’accesso agli ottavi di finale. In quasi tutti i raggruppamenti è apertissima la sfida per il primo posto che consente di sfidare un avversario più morbido, almeno sulla carta, al prossimo turno. Senza ombra di dubbio il match più atteso, e probabilmente anche il più spettacolare, ...

Volley - Europei 2019 : risultati e classifiche. Vincono Serbia - Francia - Polonia e Russia : Gli Europei 2019 di Volley maschile si disputano dal 12 al 29 settembre, la rassegna continentale andrà in scena in quattro Paesi: Francia, Olanda, Slovenia, Belgio. Le 24 Nazionali partecipanti sono state suddivise in quattro gironi da sei squadre ciascuno, le prime quattro classificate si qualificano agli ottavi di finale dove incomincia la fase a eliminazione diretta. Di seguito tutti i risultati e le classifiche degli Europei 2019 di Volley ...

Volley - Europei 2019 : i risultati di oggi (15 settembre). Polonia batte Olanda. Vincono Italia - Francia e Serbia : oggi si è disputata la quarta giornata di gare agli Europei 2019 di Volley maschile, si sono giocate otto partite (due per ogni gironi). Hanno vinto tutte le big scese in campo: Italia, Francia, Polonia, Serbia. Di seguito i risultati di oggi domenica 15 settembre e le classifiche dei vari raggruppamenti. GRUPPO A (a Montpellier, Francia): Italia-Romania 3-1 (25-15; 25-14; 23-25; 25-14) Francia-Portogallo 3-0 (25-11; 25-20; ...

Volley - Europei 2019 : le favorite : Polonia e Russia sopra a tutte - Italia - Francia e Serbia pronte ad inserirsi : Un Europeo con vista su Tokyo 2020, quello maschile che sta per chiudere la lunga stagione del Volley per le Nazionali. Vincere l’edizione 2019 della rassegna continentale per una delle grandi protagoniste del Volley mondiale potrebbe essere il viatico giusto per arrivare con la giusta mentalità all’appuntamento più importante del quadriennio e la certezza è che delle cinque grandi favorite per il titolo Europeo solo quattro (o addirittura solo ...

Basket 3×3 - Europei 2019 : Serbia campione per la seconda volta consecutiva - Francia gagliarda ma sconfitta in finale : La Serbia torna per il secondo anno consecutivo sul tetto d’Europa, vendicandosi dei Mondiali conclusi senza podio. Dusan Bulut, Dejan Majstorovic (MVP del torneo), Marko Savic e Danilo Mijatovic concludono un percorso vissuto da imbattuti, ma sul filo del brivido, battendo in finale la Francia (Lucas Dussoulier, Dominique Gentil, Charly Pontens, Raphael Wilson) per 21-18. Tre quarti di finale si sono conclusi senza patemi per Serbia, ...

Basket 3×3 - Europei 2019 : Serbia campione per la seconda volta consecutiva - Francia gagliarda - ma sconfitta in finale : La Serbia torna per il secondo anno consecutivo sul tetto d’Europa, vendicandosi dei Mondiali conclusi senza podio. Dusan Bulut, Dejan Majstorovic (MVP del torneo), Marko Savic e Danilo Mijatovic concludono un percorso vissuto da imbattuti, ma sul filo del brivido, battendo in finale la Francia (Lucas Dussoulier, Dominique Gentil, Charly Pontens, Raphael Wilson) per 21-18. Tre quarti di finale si sono conclusi senza patemi per Serbia, ...

Volley - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : il torneo europeo a Berlino - 5-10 gennaio. Serbia - Francia e tante big per un posto a Tokyo : La Germania ospiterà il torneo europeo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley maschile. L’appuntamento è alla Max-Schmeling-Halle di Berlino dal 5 al 10 gennaio e vi parteciperanno le migliori sette squadre del ranking CEV oltre ai padroni di casa già ammessi di diritto. Attenzione perché le date non sono ottimali visto che l’inizio del torneo è fissato 10 giorni dopo Santo Stefano, giornata in ...