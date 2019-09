Francesco Monte a Tale e Quale | Giulia Salemi | “Avrei partecipato anche io”

“Medioman” : dal Grande Fratello alla politica. Francesco Gagliardelli “arruolato” dalla Lega in Piemonte : Medioman si dà alla politica. Non il personaggio inventato magistralmente da Fabio De Luigi, ma il vero, unico ed originale Medioman della casa del Grande Fratello. Francesco Gagliardelli, tra i finalisti del reality nella seconda edizione del GF 2001/2002, è stato arruolato dalla giunta regionale leghista del Piemonte. È stato Alberto Preioni, capogruppo del Carroccio in consiglio regionale, a firmare un contratto di collaborazione a ...

Giulia Salemi dopo la fine con Francesco Monte : “Ho iniziato a curarmi” : Giulia Salemi torna a parlare della rottura con Francesco Monte La fine della sua storia d’amore con Francesco Monte, nata sotto i riflettori della casa del Grande Fratello Vip, è stato un duro colpo per Giulia Salemi. In una intervista rilasciata al settimanale Spy, l’influencer italo – persiana ha dichiarato che preferisce non parlarne e di considerarlo un capitolo chiuso, non nascondendo la sua sofferenza. Le pene ...

Tale e Quale Show - Francesco Monte : come ha reagito la famiglia : Francesco Monte svela come ha reagito la famiglia al suo approdo a Tale e Quale Show Francesco Monte, in questi ultimi anni, ha partecipato a diversi reality Show. In queste circostanze i telespettatori hanno avuto modo di conoscerlo solo dal punto di vista caratteriale e mai su altri aspetti. Aspetti che invece hanno imparato a conoscere proprio grazie a Tale e Quale Show di Carlo Conti. Infatti proprio nel Talent è riuscito a farsi apprezzare ...

Francesco Monte ecco perché mi sono innamorato di Isabella : Francesco Monte è stato ospite al programma ‘Vieni da me’, e si è raccontato attraverso la cassettiera, dove Monte ha raccontato di aver trascorso un’infanzia felice: “Ero già abbastanza alto, fuori misura per l’età che avevo. Avevo la pancia, ero paffutello. Ho passato una bella infanzia. Circondato da tanti amici. Ho avuto tanti screzi con ragazzine che si erano lasciate andare a commenti poco carini. Adesso mi sono ...

“Ha mentito”. Francesco Monte - piovono accuse : “L’amore? C’erano contratti di mezzo” : Il modello Francesco Monte accusato di dire falsità dai fan della sua ex fidanzata Giulia Salemi. Ma cosa gli rimproverano? Soprattutto alcune dichiarazioni rilasciate al programma Rai ‘Vieni da me’, condotto da Caterina Balivo. Alle accanite sostenitrici della Salemi non tornano i conti sui giorni che trascorrono dalla fine della relazione con Giulia all’inizio della sua nuova avventura amorosa con Isabella De Candia. Cosa ha ...

Giulia Salemi dopo Francesco Monte : la confessione su Tale e Quale : Tale e Quale Show, Giulia Salemi spiazza: “Avrei partecipato anche con Monte” Giulia Salemi ha fatto discutere ultimamente per via della rottura con Francesco Monte, il Quale si è già consolato. Quest’ultimo ha anche accettato di partecipare a Tale e Quale Show di Carlo Conti, ben impressionando un po’ tutti i telespettatori. E oggi Giulia Salemi, proprio sulla trasmissione musicale di Rai1, ha fatto una clamorosa ...

Social scatenati contro Francesco Monte accusato di aver mentito a Caterina Balivo : Qualcosa sembrerebbe non quadrare nel racconto fatto in diretta da Francesco Monte, ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me” nella puntata dello scorso 25 settembre, quando ha raccontato di come e quando ha conosciuto la sua attuale fidanzata, Isabella De Candia. Ad accorgersene per prime sono state le follower di Giulia Salemi a cui la fine della storia d’amore tra la loro beniamina e l’ex tronista non è andata molto giù e non perdono ...

Francesco Monte a Detto Fatto : Ho conosciuto Isabella dopo due mesi dall'addio a Giulia : Dall'adolescenza con il fisico rotondo, alla morte della madre passando per la passione per il canto. Francesco Monte ha ripercorso le tappe salienti della sua vita insieme a Caterina Balivo nel salotto di "Vieni da Me". Durante la chiacchierata, tra ricordi e progetti futuri, l'ex tronista di Uomini e Donne ha svelato qualcosa di più sulla sua nuova fidanzata, Isabella De Candia.\\Non è, infatti, un mistero che, dopo la rottura con l'ex ...

Fiorentina-Sampdoria - voci agli allenatori : Montella soddisfatto - Di Francesco amareggiato : “Abbiamo fatto una buona partita ottenendo una vittoria meritata. Potevamo chiuderla prima ma va bene così per stasera. Normale che quando non vinci da sei mesi subentri un po’ di timore, però la prestazione c’è stata, ed abbiamo legittimato il risultato con tante occasioni da rete non sfruttate”. Sono le parole del tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella al termine della sfida vinta dai viola contro la ...

Vieni da Me - Francesco Monte parla della sua nuova fiamma : "Ecco come ci siamo conosciuti" : Ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, in onda su Rai1, l'ex tronista di Uomini e Donne, Francesco Monte. Nella lunga chiacchierata Monte ha toccato tantissimi temi, arrivando quindi a parlare anche della sua attuale storia d'amore con la modella Isabella De Cambia. "Lei è pugliese come me. Io son

Francesco Monte a Vieni da Me : Giulia non citata - retroscena Mahmood : Francesco Monte intervistato da Caterina Balivo a Vieni da Me: come è nata la storia con Isabella De Candia (“Mi ero lasciato da due o tre mesi”) e il retroscena su Mahmood dopo l’esibizione a Tale e Quale Show Francesco Monte, in questo periodo impegnato nell’avventura di Tale e Quale Show, si è seduto nel salotto […] L'articolo Francesco Monte a Vieni da Me: Giulia non citata, retroscena Mahmood proviene da Gossip ...

Francesco Monte a Vieni da me : “Ne ho parlato con uno psicologo” : Francesco Monte a Vieni da me: “Non si può metabolizzare la morte di una madre” Francesco Monte è stato ospite di Vieni da me da Caterina Balivo dove ha commosso il pubblico in studio parlando di sua madre, scomparsa quando lui aveva ventun’anni. Una madre dura, severa, capace di schiaffeggiare un ragazzo di quindici anni solo perché per sbaglio aveva tirato il pallone contro suo figlio. “Non avrebbe mantenuto il safe ...

Francesco Monte : "Isabella? Parliamo la stessa lingua. Mahmood mi ha scritto : 'Sei stato bravo'" : Francesco Monte, ospite, oggi, mercoledì 25 settembre 2019, a 'Vieni da me', si è raccontato attraverso la cassettiera. Il protagonista di 'Tale e quale show' ha rivelato di aver trascorso un'infanzia felice: Ero già abbastanza alto, fuori misura per l'età che avevo. Avevo la pancia, ero paffutello. Ho passato una bella infanzia. Circondato da tanti amici. Ho avuto tanti screzi con ragazzine che si erano lasciate andare a commenti poco ...

Giulia Salemi ricorda il GF Vip - ma fa una gaffe su Francesco Monte : Grande Fratello Vip: Giulia Salemi ricorda il suo ingresso, ma si dimentica di Monte Esattamente un anno fa faceva il suo ingresso nella casa del GF Vip Giulia Salemi. Un giorno che ha voluto ricordare proprio poco fa su instagram. Difatti la ragazza ha pubblicato nelle storie del social fotografico il video del suo ingresso, e nella didascalia ha colto l’occasione per scrivere un emozionante post. Tuttavia a molti fan non è sfuggita una ...