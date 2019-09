“Francesca sta male” Fabrizia De André | gelo a Pomeriggio 5 La verità dopo le accuse

Gennaro Lillio spiazza : “Francesca e Giorgio stanno insieme” : Gennaro Lillio torna a parlare della fine della relazione con Francesca De André: le nuove dichiarazioni Gennaro Lillio è tornato a parlare della sua precedente relazione, ma aggiungendo ulteriori particolari! Intervenuto ai microfoni di Radio Radio nel programma Non succederà più, condotto come saprete da Giada Di Miceli, l’ex gieffino non ha nascosto il suo […] L'articolo Gennaro Lillio spiazza: “Francesca e Giorgio stanno ...

Valentino Rossi : “Francesca Sofia Novello? Potrebbe essere la donna giusta per fare figli” : Prosegue a gonfie vele la love story tra Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, che dura ormai da circa due anni. La distanza anagrafica non spaventa la coppia (lui ha 40 anni, lei 25) e in un’intervista a Radio1 Rai lui ha ammesso che la giovane modella Potrebbe essere la futura mamma dei suoi figli. Anche se per il momento non ha intenzione di lasciare la pista, il Dottore sta pensando di mettere su famiglia: “Avere dei ...

Valentino Rossi : “Francesca Sofia Novello? Forse ho trovato la donna giusta per fare figli” : Prosegue a gonfie vele la love story tra Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, che dura ormai da circa due anni. La distanza anagrafica non spaventa la coppia (lui ha 40 anni, lei 25) e in un'intervista a Radio1 Rai lui ha ammesso che la giovane modella potrebbe essere la futura mamma dei suoi figli. Anche se per il momento non ha intenzione di lasciare la pista, il Dottore sta pensando di mettere su famiglia: "Avere dei figli? Sicuramente, ...