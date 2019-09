Formula 1 – Vettel insicuro a Sochi  “giornata strana | le gerarchie dipenderanno dal

Formula 1 – Vettel a cuore aperto : “stagione difficile - deluso da Monza. I messaggi dei fan mi hanno dato foza. Sarò il ‘campione Ferrari'” : Sebastian Vettel ha confessato le sue sensazioni in merito alle ultime gare in una lunga intervista: il pilota tedesco Dopo diverse gare terminate con l’amaro in bocca, senza rispettare le importanti aspettative pre-stagionali della Ferrari, Sebastian Vettel è riuscito a conquistare la sua prima vittoria a Singapore. Il pilota tedesco si è liberato di un peso ed è riuscito a superare le difficoltà e i momenti negativi grazie al ...

Formula 1 – Vettel a Sochi a caccia della prima vittoria in Russia : “ci manca ancora quell’ultimo passo” : Sebastian Vettel a caccia della vittoria mai conquistata in Russia: le parole del tedesco della Ferrari alla vigilia del Gp di Sochi I piloti della Formula 1 non si riposano: dopo la gara di domenica Singapore, vinta da Sebastian Vettel, al suo primo successo stagionale, i campioni delle quattro ruote si preparano a tornare in pista, a Sochi, per il Gp di Russia. LaPresse Giovedì si terrà la conferenza stampa dei piloti, mentre venerdì ...

Formula 1 – Hamilton da applausi nel post gara a Singapore : il gesto nei confronti di Vettel è da signore : Lewis Hamilton vero signore: il gesto nei confronti di Vettel dopo la sconfitta di Singapore è da applausi Finalmente Sebastian Vettel è riuscito a conquistare la sua prima vittoria stagionale, quella tanto rincorsa e tanto sudata. Il tedesco della Ferrari è tornato sul gradino più alto del podio dopo oltre un anno, l’ultima volta è stata al Gp di Spa del 2018, e sul podio non ha nascosto tutta la sua emozione per questo fantastico ...

Formula 1 - Binotto esalta Vettel e mette a posto Leclerc : “il suo sfogo via radio? A volte bisogna capire che…” : Il team principal della Ferrari ha parlato dopo la doppietta ottenuta da Vettel e Leclerc a Singapore, soffermandosi anche sulla smania di vincere del monegasco Giornata da ricordare per la Ferrari a Singapore, il team di Maranello torna a festeggiare una doppietta dopo due anni, dominando in lungo e in largo il week-end asiatico. Lapresse Sebastian Vettel davanti a Charles Leclerc, un risultato davvero esaltante per Mattia Binotto che ...

Formula 1 – Cambio di regole dal 2020? Hamilton e Vettel durissimi : “una stronzata completa” : Hamilton e Vettel non nascondono il loro disappunto riguardo l’ipotesi di inserire la Qualifying Race a griglia invertita dal 2020 Manca poco ormai per il Gp di Singapore: grande festa rossa ieri pomeriggio, con la terza pole position consecutiva di Charles Leclerc, che ha lasciato senza parole Lewis Hamilton, secondo davanti a Vettel. A margine delle qualifiche del Gp di Singapore, i piloti sono stati interrogati su quella che ...

Formula 1 – Vettel sorride a metà : “monoposto ok - ma che peccato il finale del Q3! Domani non vedo l’ora di correre” : Sebastian Vettel chiude terzo le qualifiche di Singapore: il pilota Ferrari si rammarica per l’errore nel Q3 ma svela di aver avuto buone sensazioni dalla propria monoposto Firma il miglior tempo nel Q3, poi nel finale non riesce a concludere l’ultimo giro come vorrebbe e si vede superare da Leclerc ed Hamilton, rispettivamente poleman e secondo di giornata. Terminano con l’amaro in bocca le qualifiche di Singapore di ...

Formula 1 – Il sorriso di Binotto : “pacchetto aerodinamico straordinario. Leclerc in fiducia - Vettel ha dimostrato di…” : Leclerc in pole position, Vettel terzo: la Ferrari sfiora la doppietta sul circuito di Singapore. Mattia Binotto guarda con fiducia alla gara di domani La Ferrari sfiora un’inaspettata doppietta a Singapore con Charles Leclerc nuovamente in pole position e Sebastian Vettel terzo, alle spalle di Hamilton. Nel post qualifica, Mattia Binotto si complimenta con i due piloti della Rossa e analizza così quanto visto in pista: “tanta ...

Formula 1 – Leclerc euforico - Hamilton spiazzato dalle Ferrari e Vettel ottimista : le parole dei protagonisti delle qualifiche del Gpdi Singapore : Charles Leclerc si prende la terza qualifica consecutiva: le parole dei primi tre classificati delle qualifiche del Gp di Singapore Charles Leclerc da favola a Singapore: il giovane monegasco della Ferrari ha conquistato oggi la sua terza pole position consecutiva, la quinta stagionale, piazzandosi davanti a tutti nelle qualifiche del nuovo appuntamento stagionale. Leclerc, che ha fermato il cronometro sull’1.36.217, si è lasciato ...