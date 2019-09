Formula 1 | la McLaren pensa ad una clamorosa mossa per tornare a lottare per il titolo

Formula 1 - la McLaren costretta a sostituire il motore di Norris : penalità in arrivo per l’inglese a Monza : La scuderia di Woking è riuscita invece a salvare il motore di Sainz, che al momento non dovrebbe incappare in alcuna sanzione La McLaren si prepara ad iniziare l’atteso week-end di Monza con una buona notizia e una cattiva, che riguardano entrambi i propri piloti. Per quanto concerne la prima, va sottolineato come il motore di Carlos Sainz Jr sia stato ‘salvato’, dunque lo spagnolo non incapperà in penalità sulla griglia ...

Formula 1 – Leggero infortunio per Norris in vacanza - la McLaren rivela : “sembra più drammatico di quello che è” : Durante una corsetta in vacanza, il pilota della McLaren ha riportato un Leggero infortunio per il quale ha già iniziato una terapia di recupero Piccolo inconveniente per Lando Norris al rientro dalle vacanze, il pilota della McLaren infatti ha mostrato sui social lo stivale ortopedico che indossa per recuperare da un Leggero infortunio. Photo4/LaPresse Il britannico ha riportato un guaio al tendine durante una corsetta svolta in vacanza, ...