Formula 1 – Hamilton fa la danza della pioggia | “perdiamo 8 decimi dalla Ferrari | spero

Formula 1 – Lewis Hamilton dal cuore d’oro - il post per il fratello è commovente : “è nato con paralisi cerebrale - ma…” : Lewis Hamilton dolcissimo sui social: il post per il fratello disabile è commovente Sono attualmente in corso le prime libere del Gp di Russia: i piloti della Formula 1 sono tornati in pista a Sochi per un nuovo appuntamento stagionale dopo la doppietta Ferrari di Singapore, che ha regalato a Vettel la prima vittoria stagionale, dopo oltre un anno di digiuno. Lewis Hamilton, che a Marina Bay ha chiuso ai piedi del podio, è motivato a far ...

Formula 1 – Lewis Hamilton scaramantico? Il britannico non si monta la testa : “non sarò il favorito per le prossime gare” : Lewis Hamiltonnon si monta la testa e rimane con i piedi per terra nonostante il largo vantaggio sui rivali: le parole del britannico alla vigilia del Gp di Sochi A Singapore la Ferrari ha conquistato domenica scorsa la sua prima doppietta stagionale, con Vettel alla sua prima vittoria nel 2019, dopo oltre un anno, e Leclerc secondo. Lewis Hamilton ha chiuso la sua gara di Marina Bay ai piedi del podio, ma continua a mantenersi saldamente ...

Formula 1 - Hamilton distrugge i vertici del circus : “le regole per il 2021? Le fa chi non ha mai corso…” : Il pilota britannico ha espresso la propria contrarietà alle regole che dovrebbero essere introdotte nel 2021, lanciando una velenosa frecciatina Un occhio sul presente e un altro sul futuro, per capire quale piega stia prendendo la Formula 1. Lewis Hamilton non pare affatto contento di quelle che potrebbero essere le regole nel 2021, novità sorprendenti che potrebbero addirittura rallentare le monoposto piuttosto che renderle più ...

Formula 1 - Lewis Hamilton durissimo contro il Gp di Singapore : “è stato quasi più noioso di Monaco” : Il pilota britannico non ha usato mezze misure per criticare il tracciato di Marina Bay, sottolineando come non favorisca affatto i sorpassi Il risultato ottenuto in pista non ha certo aiutato, ma Lewis Hamilton ha usato parole davvero dure per definire il tracciato di Singapore. Il pilota della Mercedes lo ha considerato davvero noioso al pari di Montecarlo, dove i sorpassi sono pressoché impossibili. Lapresse/AFP Una situazione che ha ...

Formula 1 - Hamilton adesso ha ‘paura’ delle Ferrari : “sarà molto complicato batterle per un preciso motivo” : Il pilota inglese ha parlato della nuova competitività della Ferrari, ammettendo che sarà complicato batterla da qui a fine stagione Tre vittorie nelle ultime tre gare, la Ferrari sta letteralmente dominando questa seconda parte di stagione, tenendo sistematicamente dietro sia la Mercedes che la Red Bull. Prima i successi di Leclerc a Spa e Monza, poi la doppietta di Singapore con Vettel davanti al monegasco, utile per mettere fine ad un ...

Formula 1 – Lewis Hamilton sempre più nella storia : eguagliato un record pazzesco di Michael Schumacher : Lewis Hamilton eguaglia un record di Michael Schumacher durante la gara di Singapore: il pilota Mercedes ha guidato in testa ben 142 gare Nonostante la gara di Singapore non si sia conclusa secondo le attese, Lewis Hamilton ha comunque un valido motivo per sorridere. Il pilota Mercedes ha infatti eguagliato un record di proprietà di Michael Schumacher. Hamilton, grazie ad alcuni giri passati in testa sul tracciato di Marina Bay, ha toccato ...

Formula 1 – Hamilton da applausi nel post gara a Singapore : il gesto nei confronti di Vettel è da signore : Lewis Hamilton vero signore: il gesto nei confronti di Vettel dopo la sconfitta di Singapore è da applausi Finalmente Sebastian Vettel è riuscito a conquistare la sua prima vittoria stagionale, quella tanto rincorsa e tanto sudata. Il tedesco della Ferrari è tornato sul gradino più alto del podio dopo oltre un anno, l’ultima volta è stata al Gp di Spa del 2018, e sul podio non ha nascosto tutta la sua emozione per questo fantastico ...

Formula 1 – La verità di Bottas : “vi spiego perchè ho lasciato passare Hamilton. La prossima volta però…” : Valtteri Bottas sottolinea gli errori della Mercedes a Singapore e spiega perchè ha lasciato la posizione ad Hamilton durante la gara La gara della Mercedes a Singapore non è andata secondo i piani. Le ‘Frecce d’Argento’ sembravano favorite alla vigilia, complice la natura della pista non proprio consona alla Ferrari, ma la gara odierna ha dato un responso compeltamente ribaltato: Ferrari entrambe sul podio, con Vettel e ...

Formula 1 – Verstappen applaude la strategia della Red Bull : “scelta del team perfetta - abbiamo superato Hamilton” : Max Verstappen si complimenta con il team Red Bull per la strategia utilizzata in gara: le scelte giuste hanno permesso all’olandese di mettersi davanti a Lewis Hamilton Subito dietro la doppietta Ferrari, inaspettata alla vigilia del weekend di Singapore, si piazza Max Verstappen che estromette dal podio Lewis Hamilton, favorito della vigilia. Il pilota della Red Bull, ai microfoni di Motorsport, si complimenta con il team per la ...

Formula 1 - Hamilton furioso a Singapore : “potevamo vincere facilmente - la Ferrari è più affamata di noi” : Il pilota britannico è rimasto giù dal podio in una gara favorevole alla Mercedes, un campanello d’allarme che non ha voluto ignorare E’ un Lewis Hamilton furioso quello che lascia il circuito di Marina Bay dopo il Gran Premio di Singapore, il britannico infatti mastica amaro per aver chiuso al quarto posto una gara a lui favorevole. Interrogato sui motivi che lo hanno lasciato giù dal podio, il pilota della Mercedes si è ...

Formula 1 – Hamilton allunga in testa - Leclerc aggancia Verstappen : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Singapore : Il pilota britannico chiude davanti a Bottas e porta a 65 il suo vantaggio in classifica, in terza posizione appaiati Leclerc e Verstappen Lewis Hamilton continua ad avvicinarsi al sesto titolo mondiale, il pilota britannico chiude quarto il Gran Premio di Singapore ma allunga sul proprio compagno di squadra, distante ben 65 punti in classifica. Al terzo posto Leclerc appaia Verstappen grazie al secondo posto di oggi, mentre Vettel ...

Formula 1 – Hamilton impressionato da Leclerc a Singapore - siparietto in conferenza : “Gesù!” [VIDEO] : Lewis Hamilton non nasconde il suo stupore: il singolare modo di congratularsi con Leclerc dopo la terza pole consecutiva E’ Charles Leclerc il poleman delGp di Singapore: il giovane monegasco della Ferrari ha sorpreso tutti, ieri pomeriggio, prendendosi la prima posizione in griglia di partenza sul circuito di Marina Bay. Tra coloro che sono sicuramente rimasti senza parole, perchp nn si aspettavano una tale competività della ...

Formula 1 – Cambio di regole dal 2020? Hamilton e Vettel durissimi : “una stronzata completa” : Hamilton e Vettel non nascondono il loro disappunto riguardo l’ipotesi di inserire la Qualifying Race a griglia invertita dal 2020 Manca poco ormai per il Gp di Singapore: grande festa rossa ieri pomeriggio, con la terza pole position consecutiva di Charles Leclerc, che ha lasciato senza parole Lewis Hamilton, secondo davanti a Vettel. A margine delle qualifiche del Gp di Singapore, i piloti sono stati interrogati su quella che ...

Formula 1 – Lewis Hamilton promette battaglia : “sorpreso dalla Ferrari - domani sarò aggressivo con loro” : Lewis Hamilton chiude le qualifiche di Singapore alle spalle di Leclerc e davanti a Vettel: il pilota Mercedes promette battaglia alle due Ferrari in vista della gara di domani Sembrava destinato alla pole position, ma si è dovuto accontentare del secondo posto. Lewis Hamilton si è visto sfilare la prima posizione in griglia a Singapore da uno strepitoso Charles Leclerc, finendo secondo davanti all’altra Ferrari, quella di Sebastian ...