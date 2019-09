Fondi per riparare le buche a Roma | inchiesta per abuso d' ufficio

In Italia spopolano le raccolte Fondi online per la salute : A Ventimiglia, Delia è riuscita a sostenere il suo bar per accogliere i migranti che cercano di attraversare il confine con la Francia per raggiungere i propri cari. Pamela, sotto controllo, è guarita da un linfoma scoperto al sesto mese di gravidanza. Calogero è riuscito ad accedere a una cura all’estero per guarire, ricevendo dai familiari di Lorenzo, che purtroppo non ce l’ha fatta, parte dei fondi a lui destinati. Sono alcune ...

Juventus - approFondimento sul centrale Dragusin : rifiutò Atletico e PSG per i bianconeri : La Juventus in questi ultimi anni sta investendo molto per la prima squadra, sia su giovani che su giocatori affermati che soprattutto hanno portato qualità e notorietà al brand bianconero. Su tutti spicca il nome di Cristiano Ronaldo, un investimento ingente che alla lunga sta portando benefici sportivi e commerciali ai bianconeri. Quest'anno la dirigenza della Juventus ha deciso però di investire molto anche sulle giovanili, basti pensare a ...

A Buccheri arrivano i Fondi per danni alluvione 2018 : Il Comune di Buccheri annuncia che sono in arrivo i fondi per fronteggiare i danni per alluvione 2018

Giovane ricercatrice morta in Scozia - aperta raccolta Fondi per Borsa di Studio : Pescara - La Fondazione Abruzzese per le Scienze della Vita ONLUS piange la prematura scomparsa di Stefania Spanò, Giovane ricercatrice di origini molisane, vissuta a Pescara, dove aveva frequentato il Liceo Classico “G. D’Annunzio”, laureata in Scienze Biologiche all’Università di Bologna e formata al Negri Sud negli anni ’90, dove aveva conseguito il PhD della Open University e trovato il compagno della vita, Massimiliano Baldassare. ...

Il Ceo di GoFundMe : "In Italia boom di raccolte Fondi per le spese mediche" : Intervista a Rob Solomon, amministratore delegato della piattaforma che permette di raccogliere fondi per cause sociali, lanciata nel nostro paese lo scorso agosto

Fondi immobiliari - non c’è bisogno di Warren Buffet per capire che è meglio starne alla larga : Se proprio avete qualche risparmio da parte e credete nel mercato immobiliare (case, ville, opifici eccetera), ma non potete realizzare il sogno della vostra vita, allora investite in una multiproprieta`: ma non lasciatevi abbagliare dalle sirene dei Fondi immobiliari. Cosi` almeno potrete godervi una vacanza in un bel posto, mentre con un fondo immobiliare rischiate di non andarci mai piu` in vacanza! Ma forse neppure in pensione! I Fondi ...

Morandi - Atlantia dà 13 milioni di euro a Castellucci. Per gli sfollati furono 8-12mila : “Devolva i soldi al territorio o a nuovi Fondi” : Per loro – circa 300 famiglie rimaste senza casa – “un primo risarcimento da 8-12mila euro a testa” erogato subito dopo il crollo del ponte Morandi a Genova. Somma a cui vanno aggiunti ulteriori aiuti forniti in base alla composizione dei nuclei familiari e al valore d’acquisto delle rispettive abitazioni. Per lui una buonuscita da 13 milioni di euro, copertura legale e assicurativa, auto e residenza aziendale per un anno. Sono le ...

Roma - il piano del governo per la riforma della Capitale : nuova governance - più Fondi e poteri - investimenti per rifiuti e trasporti : La “piccola Roma” e la “grande Roma”. Come Parigi o, ancor di più, come Londra. Con governance, fondi e poteri speciali. Se ne parla da anni, ma di concreto si è fatto molto poco, quasi nulla. Con l’arrivo del governo sostenuto da M5s e Pd, c’è stata un’accelerazione e la riforma di Roma Capitale è finita alla voce priorità sulla scrivania del neo ministro agli Affari regionali, Francesco Boccia, insieme all’altro grande tema del suo mandato: ...

Sfida Pierluigi Pardo al Fantacalcio : su Wishraiser la raccolta Fondi per AICCA Onlus : È online su Wishraiser.com la nuova campagna di raccolta fondi che mette in palio un’esperienza speciale per tutti gli appassionati del Fantacalcio. Cinque fra i partecipanti che effettueranno una donazione su www.Wishraiser.com/Pardo a favore di AICCA Onlus, verranno estratti e avranno la possibilità di vincere un premio esclusivo: un viaggio di andata e ritorno per […] L'articolo Sfida Pierluigi Pardo al Fantacalcio: su Wishraiser la ...

Il nuovo bonus per la rottamazione auto? Non ha coperture : «Mancano Fondi» Il Tesoro : va coordinato con la manovra : Il decreto previsto dal ministro dell’Ambiente, nel quale erano inclusi bonus per l’acquisto di auto ecologiche, si è arenato per l’assenza di coperture finanziarie

Boom di raccolte Fondi online in Italia : “8 milioni in 1 anno - il segreto è nelle persone” : Fanpage.it a colloquio con Rob Solomon, Ceo di GoFundMe, la piattaforma di raccolta fondi più grande del mondo, che nell'ultimo anno è arrivata anche in Italia. Tra le campagne di maggior successo, quelle di Calogero Gliozzo e Luca Cardillo: "A guidarci è la forza delle persone: noi abbiamo solo dato loro la possibilità di connettersi e aiutarsi a vicenda. Le nostre parole d'ordine sono fiducia e trasparenza. Così siamo diventato leader del ...

Oltre 4 - 6 milioni aderenti a Fondimpresa - forum per 15 anni del fondo : Oltre 4,6 milioni aderenti a Fondimpresa, forum per 15 anni del fondo. Prendera' il via domani a Roma all'Auditorium della Tecnica di Confindustria