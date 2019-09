Fleabag 3 ancora possibile? Amazon ottimista dopo il trionfo della serie agli Emmy 2019

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 27 settembre 2019) Phoebe Waller-Bridge non ha fatto altro che ripeterlo:si è conclusa con la seconda stagione, e i riconoscimenti ottenutinon sono altro che un modo fantastico per dirle addio. Eppure sono proprio quelle inattese – quanto meritate – vittorie ad aver riacceso le speranze di Jennifer Salke per una nuova stagione. Prima di crederci devo vederlo coi miei occhi, avere prove concrete che sia terminata, ha dichiarato la Presidente diStudios durante una sessione dei PaleyDialogues a Beverly Hills. So che la gente potrebbe credere che io rifiuti di accettare la realtà e probabilmente Phoebe, circondata da tutti quei premi, starà pensando "Cavolo, chissà se potrò mai raccontare un'altra storia, la gente ama così tanto questa". L'entusiasmo e l'aspettativa di Salke per un'eventuale terza stagione disi sono palesati già un mese fa ...

