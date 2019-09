Fiorentina | entusiasmo ritrovato | Antognoni parla di Ribery | Barone esalta i tifosi

Fiorentina - entusiasmo Pedro : “Onorato di indossare la maglia che è stata di Batistuta” : “Sono onorato di indossare la maglia che è stata di Batistuta, spero di poter fare anch’io la storia della Fiorentina e di conquistare l’affetto dei tifosi viola”. Parla così il nuovo centravanti viola Pedro, arrivato l’ultimo giorno di mercato. “Questo è un passo molto importante per me, darò il massimo alla mia nuova squadra. Mi sento pronto e farò il possibile per poter giocare contro la Juventus e un ...

Ancelotti in conferenza : “Attenzione al Franchi e alla Fiorentina - ci sarà grande entusiasmo” : Nella conferenza stampa odierna, Carlo Ancelotti ha messo in guardia i suoi dalle difficoltà della trasferta di Firenze: “La Fiorentina è molto pericolosa, soprattutto in contropiede con Chiesa. Ha cambiato molto e soprattutto giocheremo in uno stadio con un grande entusiasmo con la nuova proprietà e nuovi giocatori. Vogliamo vincere, ma servirà attenzione. Domani vorrei vedere la stessa partita della passata stagione a Firenze, ...

Fiorentina - Commisso si gode l’entusiasmo viola : “Ribery? Ho aperto la cassa e la stanno usando” : Il numero uno della società viola ha parlato dell’arrivo di Ribery e dell’entusiasmo che è riuscito a riportare a Firenze La Fiorentina è entrata in un’altra dimensione, completamente diversa rispetto a quella in cui viaggiava prima. L’arrivo di Franck Ribery lo dimostra, così come quello di altri giocatori che hanno rinforzato la squadra di Montella. AFP/LaPresse Sul nuovo corso viola si è soffermato colui che lo ...