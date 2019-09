Fine vita | Mina Welby | “Suicidio di Stato è trattare le persone come scarti e lasciare i

Fine vita - Casellati : il Senato farà la sua parte : Fine vita, Casellati: "Il Senato farà la sua parte. Io penso che noi qui dovremmo mettere immediatamente all'ordine del giorno questo tema

Dopo la sentenza della Corte - Pd e Ms chiedono una legge sul Fine vita subito : All'indomani della sentenza della Corte costituzionale, pressing dei partiti di maggioranza, guidati da Pd e M5s, affinché il Parlamento affronti al più presto il tema del fine vita, che torna al centro del dibattito politico. Sul fronte dei partiti di opposizione, ribadiscono, invece, la loro contrarietà Lega e Fratelli d'Italia, mentre Forza Italia conferma di avere sul tema "sensibilità diverse" al suo interno. L'invito ...

Fine vita - l'obiezione dei medici : «Non saremo dottor Morte» : «Obiettore». Il cardiologo del San Giovanni esce dal reparto, stetoscopio in tasca, e si schiera contro una legge che ancora non c'è. «Ma questa sentenza apre una...

Fine vita - manifestazione per l'ambiente e allarme farmaci nei titoli dei giornali in edicola : Medici contro. Contro la sentenza della Consulta sul Fine vita. Adesso i medici hanno «l'obbligo di dare vita e non morte, pena il rischio di provvedimenti disciplinari che possono portare alla radiazione». Partendo da questo principio gli Ordini regionali hanno ribadito che «non avvieranno la procedura di suicidio assistito» e pertanto chiedono che a farlo «sia un pubblico ufficiale in rappresentanza dello Stato». Dopo la sentenza della Corte ...

Pd e M5s chiedono subito legge su Fine vita. “No” di Lega e FdI. In Fi “sensibilità diverse” : All'indomani della sentenza della Corte costituzionale, pressing dei partiti di maggioranza, guidati da Pd e M5s, affinche' il Parlamento affronti al piu' presto il tema del fine vita, che torna al centro del dibattito politico. Sul fronte dei partiti di opposizione, ribadiscono, invece, la loro contrarieta' Lega e Fratelli d'Italia, mentre Forza Italia conferma di avere sul tema "sensibilita' diverse" al suo interno. L'invito alle Camere a ...

Fine vita - Fico : non perdere altro tempo : 20.19 "La Camera in questi mesi ha fatto un lavoro corposo che non va disperso". Lo sottolinea il presidente della Camera, Fico, in una nota all'indomani della sentenza della Corte costituzionale in materia di Fine vita. "L'iter non è stato concluso ma sospeso, proprio in attesa della sentenza della Consulta. Il Parlamento ha il compito di seguire il principio dell' economia dei lavori, e ripartire da capo significherebbe perdere altro ...

Fine vita - Casellati : mettere tema a Odg : 18.49 Sul Fine vita "il Senato farà la sua parte. Io penso che noi qui dovremmo mettere immediatamente all'ordine del giorno questo tema sui vari disegni di legge che giacciono in commissione". Lo afferma la Presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, intervista dal direttore di Rai Parlamento, Antonio Preziosi. "Spero che il Parlamento che è il luogo del dibattito, della sintesi anche politica, tenga conto delle tante sensibilità ...

Fine vita - come Salvini ha cambiato idea sul caso di dj Fabo e sul suicidio assistito : Dopo la sentenza della Corte costituzionale che apre al suicidio assistito, il leader della Lega, Matteo Salvini, sembra aver cambiato idea sul Fine vita. Oggi dice di essere "contrario al suicidio di Stato imposto per legge”. Ma nel febbraio 2017 chiedeva che fosse garantita "la libera scelta di ogni cittadino", sempre a proposito del caso di dj Fabo.Continua a leggere

Fine vita - malato di Sla scrive a Papa Francesco : “Talvolta morire è l’unica scelta” : "Quando il dolore fisico ti fa urlare ma non puoi perché non hai voce e il dolore rimane facendoti impazzire, allora comprendi che c'è un'unica via d'uscita: andartene". È un passaggio della lettera che Gianfranco Bastianello, un 63enne malato di Sla da quando ne aveva 14, ha inviato a Bergoglio.Continua a leggere

Pisapia : “Fine vita - ora serve una legge sulla dolce morte” : Non punire il medico che pratica l'eutanasia, se sussistono determinate circostanze. Ecco la proposta che si ispira alla legge francese dell'eurodeputato Pd, che da anni si occupa del tema. Nel giorno della sentenza su Dj Fabo, la politica deve riscoprire la sua funzione legislativa, senza farsi scavalcare dalle sentenze della magistratura.Continua a leggere

Fine vita - malato di Sla cattolico scrive al Papa : “Quando conosci dolore comprendi che c’è un’unica via d’uscita. Non è scelta di comodo” : “Il diritto di vita o di morte lo ha solo Dio? Ma Dio oltre il sopportabile non lo può permettere. La vita è sacra? Ma che sacralità c’è in questa sofferenza sempre non voluta e cercata? Nulla di sbrigativo e di comodo, ma solo il momento di scegliere, l’unica scelta“. È il passaggio conclusivo della lettera che Gianfranco Bastianello, 63enne cattolico praticante e malato di Sla da quando aveva 14 anni, ha scritto a Papa ...

Fine vita - il medico che aiutò Welby : “Sentenza della Consulta rivoluzione copernicana - ma c’è il rischio che sia legge fotocopia Dat” : “Il principio introdotto dalla Corte rappresenta una rivoluzione copernicana”, ma “restano molti punti critici e il rischio è che alla Fine nasca una legge fotocopia delle Dat, cioè un nulla in più di quanto già abbiamo”. Mario Riccio, il medico anestesista che 3 anni fa aiutò a Piergiorgio Welby a morire affida all’Ansa la sua riflessione sulla decisione della Consulta che ieri, indicando un indispensabile ...

Fine vita - Renzi si commuove : 'Vorrei andarmene con persone che mi vogliono bene' : Il tema dell'eutanasia e delle cosiddette norme del "Fine vita" resta un tema particolarmente delicato su cui il Parlamento Italiano non si è ancora espresso in maniera chiara. Matteo Renzi, ospite della trasmissione di Myrta Merlino L'aria che tira, ha parlato dell'argomento Finendo per commuoversi e manifestando il proposito che gli esponenti della politica non finiscano per litigare su un argomento destinato a toccare la sensibilità di ...

Fine vita - l’attacco dei medici : «La Corte? Per noi prevale il Codice deontologico» Cosa cambia dopo la decisione dei giudici : Parla Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma e provincia che è il più numeroso d’Europa: «Vengano indicate figure per agire al posto nostro per togliere la vita»