Fine vita | Conte | “Non ho dubbi sul diritto alla vita | ma dubito ci sia diritto alla

(Di venerdì 27 settembre 2019) “È giusto che ci sia un confronto sereno, serio, in Parlamento. Non voglio far pesare la mia opinione personale: da giurista e da cattolico mentre non hoche esista un, perno di tutti i diritti della persona, dico che è da dubitare ci sia unmorte“. Lo ha detto il premier Giuseppea Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, in un’iniziativa organizzata da Affaritaliani.it.” Esiste unall’autodeterminazione per cui scelgo le mie cure ma scegliere di essere avviatomorte e chiedere l’ausilio di personale qualificato può essere un po’o” L'articolo: “Non hosul, maci siamorte. Giusto riconoscere obiezione di coscienza ai medici” proviene da Il Fatto Quotidiano.

