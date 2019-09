Fifa 20 | primo aggiornamento rose disponible

Fifa eWorld Cup 2019 : MoAuba è il primo tedesco a vincere la competizione : Nella giornata di ieri si è conclusa la FIFA eWorld Cup 2019, importante evento competitivo in cui i migliori giocatori di FIFA 19 si sono sfidati per il titolo di campione. Dopo l'agguerrita competizione è stato il tedesco MoAuba a superare i suoi rivali ed essere incoronato il nuovo campione, il ragazzo passerà alla storia come il primo tedesco a ricevere tale merito."Non ci posso credere, è stato davvero molto difficile giocare contro ...