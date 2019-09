Festa Lega a Mantova | il Carroccio chiede ai ristoranti una percentuale sugli incassi

Pontida - dalla Festa della Lega insulti dal deputato Comencini a Mattarella : “Mi fa schifo” : Alla vigilia della tradizionale kermesse leghista di Pontida il deputato Vito Comencini, parlando dal palco dell'Assemblea dei giovani della Lega, ha attaccato il Capo dello Stato Sergio Mattarella: “Questo Presidente della Repubblica mi fa schifo, mi fa schifo chi non tiene conto del voto del 34% degli italiani”.Continua a leggere

ManiFestazione Roma FdI-Lega/ Meloni : 'Vaffa Day per il M5s. Su Forza Italia...' : Manifestazione a Roma FdI-Lega contro Governo M5s-Pd: Meloni, Salvini e Toti salutano 'i poltronari' del Conte-bis. Le ultime notizie.

Ricavi della Festa dell'Unità devoluti alle Ong - la Lega : "Ecco le priorità del Pd" : Durissimo attacco del coordinatore provinciale della Lega Giovani Nicolò Malossi: "Ricavi della festa dell'Unità alle Ong? Prova di quali siano le vere priorità per il Pd, che si è dimenticato dell'emergenza occupazionale e della mancaza di crescita in favore dell'immigrazione incontrollata e clandestina"

Lega - inscenato arresto di Carola Rackete durante Festa di paese : La provocazione di alcuni militanti del Carroccio durante la festa della Bortellina a Bettola (Piacenza). La comandante della Sea Watch arrestata e messa a faccia terra: "Credevi di scappare, eh? Ti abbiamo preso"

Pontida - alla Festa della Lega spuntano le pizze “Sea Watch” e “Aquarius” : è polemica. Il sindaco : “Scegliamo argomenti per riderci su” : Una pizza per ogni gusto. Ci sono le classiche Margherita e Capricciosa, ma anche le “Speciali”, chiamate così forse più per i loro nomi che per gli ingredienti scelti, come ad esempio la Pizza del Capitano o la Padania Libera. È il menu proposto dalla festa della Lega di Pontida, in provincia di Bergamo, un appuntamento fisso dell’estate, quest’anno fissato dall’8 al 18 agosto. Ma, accanto ai nomi di partito, ...

Pontida - alla Festa della Lega spuntano le pizze Aquarius e Sea Watch contro le Ong : alla festa di Ferragosto della Lega a Pontida spuntano nel menu due pizze con nomi tutt'altro che tradizionali e, sicuramente, di cattivo gusto: Aquarius e Sea Watch. Si tratta dei nomi di due imbarcazioni delle Ong con cui il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, si è più volte scontrato per l'approdo nei porti italiani.

Parma - Festa hard al castello di Varano Melegari - è polemica : "Sconcerto tra gli abitanti" : A Varano Melegari, nella provincia di Parma, sta facendo discutere una festa organizzata nel castello Pallavicino. Una festa hard che imbarazza la giunta leghista. Il Pd ha presentato una interrogazione in Consiglio comunale: "Il sito che promuoveva l'evento avrebbe dovuto far riflettere prima di concedere l'uso del castello".

Lega - tra i militanti alla Festa di Pontida : “Mai fidati del M5s - adesso Salvini vada avanti da solo”. Ma per qualcuno ci voleva “più cautela” : Nei giorni della crisi di governo, a Pontida il popolo leghista si è radunato per la tradizionale festa della Lega. Tra pizze speciali dedicate al segretario e magliette di Alberto da Giussano con scritte in cirillico per ironizzare sull’inchiesta sui caso Savoini, i militanti bergamaschi hanno riempito il tendone a due passi dallo storico “pratone”. Dalla città del giuramento, la rottura del contratto di governo da parte di Salvini è apparsa ...