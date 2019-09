Ferrari - Nuovo accordo con sindacati e bonus ai lavoratori

Ferrari - Nuovo accordo con sindacati - super-bonus ai lavoratori : La Ferrari ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali un Nuovo "accordo premio di competitività per gli anni 2020-2023" all'interno del contratto collettivo specifico di lavoro. L'intesa prevede, in particolare, la possibilità che i lavoratori percepiscano un bonus senza precedenti nel caso la Rossa continui a registrare risultati finanziari e operativi record.Oggi le assemblee. Per il momento né da Maranello né dai sindacati ...

La Ferrari avrebbe deciso di realizzare un nuovo simulatore di F1 a Maranello. Visto che assomiglia a un ragno a otto zampe, l'attuale simulatore da 5 milioni di euro, mosso da dieci computer interconnessi, è soprannominato proprio "il ragno". Ma dopo un decennio andrà presto in pensione, secondo quanto riporta il giornale spagnolo Marca.

F1 - la Ferrari costruisce un nuovo simulatore : “ragno” in pensione - l’arma vincente per trionfare nel 2020? : La Ferrari adotterà un nuovo simulatore, verrà sviluppato in parallelo con la monoposto che affronterà il Mondiale F1 2020 e l’intento è quello di compiere un importante salto qualitativo. Come riporta it.motorsport.com, il Cavallino Rampante ha deciso di mandare in pensione il celeberrimo “ragno” (un cubo di cemento che si trova a Maranello e per cui serviva una struttura di tre piani) per dotarsi di un impianto più moderno. ...

F1 - tante novità per Ferrari nel reparto motori : torna Zimmermann - guida a Enrico Gualtieri. Il nuovo organigramma : La Ferrari sta riorganizzando il proprio reparto motori, lo aveva anticipato Leo Turrini qualche giorno fa e oggi la notizia è stata rilanciata anche da it.motorsport.com. La Scuderia di Maranello sta rivedendo alcune posizioni e alcuni ruoli in modo di essere competitiva per il prossimo futuro. Corrado Iotti tornerà nel Gran Turismo dopo aver contribuito a migliorare l’affidabilità delle power unit che infatti nell’ultimo mese hanno ...

Formula 1 - Wolff pungente : “Ferrari veloce grazie al nuovo pacchetto? Vi hanno raccontato una bella storiella” : Il team principal della Mercedes ha voluto fare chiarezza sulla superiorità mostrata dalla Ferrari a Singapore La Mercedes ha lasciato Singapore con le ossa rotte, dopo esserci arrivata con i favori del pronostico. La Ferrari invece ha ribaltato completamente la situazione, ottenendo una sorprendente doppietta che ha messo fine ad un digiuno lungo ben due anni. photo4/Lapresse Una competitività, quella del Cavallino, su cui si è soffermato ...

F1 - GP Singapore 2019 : il nuovo ordine d’arrivo dopo la penalità a Giovinazzi. Cosa cambia? Doppietta Ferrari - vince Leclerc : Antonio Giovinazzi è stato penalizzato di 10 secondi per essere andato troppo vicino alla gru in curva 8 che stava rimuovendo la Williams di George Russell dopo un incidente. Il pilota italiano ha concluso la gara in decima posizione strappando un punto iridato e la decisione della commissione giudicante non muta il suo risultato visto che aveva 17.5 secondi di vantaggio sull’undicesimo classificato. Non cambia dunque l’ordine di ...

F1 - GP Singapore 2019 : il nuovo ‘look’ della Ferrari funziona. Fondo e muso rinnovati per il salto di qualità : Non c’è trucco e non c’è inganno. No, non si vuol parlare di prestigiatori o di maghi ma quanto hanno saputo fare in casa Ferrari, dopo quello che è emerso dalle qualifiche del GP di Singapore (quindicesima prova del Mondiale 2019 di F1), non è così lontano dalla magia. Sì perché questo round doveva essere quello da circoletto rosso per il Cavallino Rampante: pista ad alto carico aerodinamico e difficoltà in curva. A Budapest ...

VIDEO F1 - le novità della Ferrari per il GP Singapore : nuova ala anteriore e nuovo muso : La Ferrari ha portato un’ala anteriore completatamente modificata, a metà del naso tra i due piloni ed è comparso un profilo orizzontale. Si aumenta così la portata d’aria sotto la scocca. Di seguito il VIDEO con le novità portata dalla Ferrari a Marina Bay per il GP di Singapore che si correrà nel weekend. VIDEO novità Ferrari GP Singapore F1 2019: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

F1 - GP Singapore 2019 : la Ferrari guadagna tre decimi con il nuovo pacchetto aerodinamico a Marina Bay : Da domani si inizierà a girare a Singapore, sede del quindicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato cittadino di Marina Bay le monoposto dovranno essere settate secondo un modalità ad “alto carico aerodinamico” per essere guidabili e stabili. Requisiti che, fino a questo momento, la Ferrari non ha avuto. La Rossa, a segno nelle ultime due uscite iridate a Spa (Belgio) e a Monza (Italia) su piste molto veloci, non è mai ...

F1 - GP Singapore 2019 : un nuovo pacchetto di aggiornamenti per la Ferrari. Obiettivo : migliorare trazione e carico aerodinamico : Spa e Monza hanno rappresentato una bella, bellissima parentesi per la Ferrari in questa oscura stagione 2019 di F1. Le due vittorie di Charles Leclerc hanno ridato fiato, energia e sorriso agli uomini di Maranello, salvando in parte un’annata che rischiava di scivolare via davvero nel peggiore dei modi possibili. Non solo una Mercedes letteralmente dominante ma anche la crescita esponenziale, gara dopo gara, della Red Bull, che ha messo ...

Ferrari 812 GTS - il nuovo gioiello di Maranello : Debutta alla Casa di Maranello la Ferrari 812 GTS che segna un ritorno alla spider con motore V12, modello che ha avuto un ruolo fondamentale nella storia del marchio fin dalle sue origini: un evento che arriva in occasione di 'Universo Ferrari', la prima esposizione dedicata al mondo dedicata alla Rossa a 90 anni dalla nascita della Scuderia, e a 50 anni esatti dall'introduzione dell'ultima spider a motore V12 anteriore nella gamma Ferrari. ...

Formula 1 - Aldo Costa lascia definitivamente la Mercedes : già pronto un nuovo incarico per l’ex Ferrari : L’ex direttore tecnico della Ferrari entrerà a far parte del gruppo Dallara, lasciando la Mercedes alla fine di settembre Nuova sfida professionale per Aldo Costa, che lascerà a fine settembre il suo ruolo in Mercedes per diventare il direttore tecnico del gruppo Dallara. LaPresse/Photo4 L’ingegnere italiano, che aveva compiuto un passo indietro all’interno del team di Brackley assumendo il ruolo di advisor per il 2019, ...

F1 - GP Belgio 2019 : Ferrari punta al successo a Spa con i 20 cavalli di potenza in più del nuovo motore : Il momento della verità sta per arrivare per la Ferrari, chiamata a battere un colpo nell’accoppiata Spa-Monza per scongiurare il pericolo di chiudere il 2019 senza vittorie di tappa proprio come nel 2016 e nel 2014 (uniche annate prive di successi del nuovo Millennio). La scuderia di Maranello è reduce dalla pessima prestazione della domenica di Budapest, in cui è salita sul podio con Sebastian Vettel pagando però un minuto di distacco ...