Fernando Alonso | “Non penso di tornare in F1 | dovevo tirare il fiato Stagione perfetta

Fernando Alonso continua l’avvicinamento alla Dakar 2020 : parteciperà al Rally del Marocco : Prosegue il percorso di avvicinamento di Fernando Alonso verso la Dakar 2020. Il pilota spagnolo, da grande perfezionista quale è, ha deciso di sfruttare ogni occasione per fare esperienza in questo mondo e, quindi, prenderà parte al Rally del Marocco (che si disputerà tra il 3 ed il 9 ottobre) ultima prova del campionato del mondo di RallyCross Country FIA e tradizionale prova generale proprio per la Dakar. La Toyota ha confermato ...

Incidente per Fernando Alonso nella Lichtenburg 400 : la Toyota Hilux si ribalta. Equipaggio ok : Fernando Alonso e il sogno della Dakar 2020. La partecipazione del due volte campione del mondo di F1 alla Maratona del deserto non ha ancora i crismi dell’ufficialità ma lo spagnolo si sta preparando in maniera scrupolosa per essere al via del rally raid più famoso del mondo a bordo della Toyota Hilux. Per questo motivo, Fernando e il suo navigatore Marc Coma (cinque volte vincitore della Dakar) si sono cimentati nella Lichtenburg 400, ...

Dakar 2020 : Marc Coma sarà il co-pilota di Fernando Alonso : L’ufficialità della notizia è stata rilanciata dal sito iberico Marca.com: Fernando Alonso prenderà parte alla Dakar 2020 ed avrà come co-pilota Marc Coma, che dopo aver vinto tra le moto per 5 volte la gara che si è spostata in Sudamerica, pur mantenendo il suo nome originale, si cimenterà tra le auto al fianco di Alonso. Queste le parole di Marc Coma: “Sono molto felice e orgoglioso di far parte di questa squadra e di poter ...

Fernando Alonso domani affronterà un test decisivo in Sudafrica per decidere se partecipare alla Dakar 2020 : Si inizia a fare sul serio nel percorso di avvicinamento di Fernando Alonso verso la Dakar 2020. Il pilota spagnolo, infatti, domani sarà impegnato in un importantissimo test in Sudafrica che avrà particolare interesse, dato che al volante della Toyota Hilux assumerà la funzione di “macchina zero” nella Harrismith 400, una prova di raid nella quale non gareggerà ufficialmente, ma nella quale potrà misurare accuratamente il suo ritmo ...

F1 - Fernando Alonso : “Sono carico per l’avventura nella Dakar. Un ritorno in Formula Uno? Vedremo…” : Non correva, non fa più parte di una scuderia come pilota, ma Fernando Alonso ha attirato, come sempre, grandi attenzioni anche nel corso del Gran Premio d’Italia 2019 di Formula Uno. A Monza lo spagnolo si è fatto notare, e non solo per il suo consueto cappellino e gli occhiali da sole a specchio. L’asturiano era presente come ambasciatore della McLaren, ma questo ruolo, ovviamente, sta stretto ad un due volte campione del mondo ...

F1 - Fernando Alonso apre al clamorso ritorno : “Le nuove regole del 2021 sono un’opportunità” : Fernando Alonso apre a un clamoroso ritorno in Formula Uno nel 2021. Il due volte Campione del Mondo ha lasciato il Circus al termine della scorsa stagione, nel frattempo ha vinto la 24 Ore di Le Mans e il Mondiale WEC e ora è atteso dalla sfida della Dakar ma l’amore per la F1 non ha abbandonato l’asturiano che è infatti presente nel box della McLaren in occasione del GP d’Italia. Il regolamento della massima categoria ...

VIDEO F1 - GP Italia 2019 : Fernando Alonso nel box della McLaren a Monza : Fernando Alonso è presente a Monza dove oggi è incominciato il lungo weekend del GP d’Italia 2019, tappa del Mondiale F1. Lo spagnolo è stato avvistato nel box della McLaren, sua ex squadra che lo ha accolto a braccia aperte in questa giornata di prove libere. Il due volte Campione del Mondo, che attualmente si sta preparando per la Dakar 2020, ha così affiancato Sainz e Norris. Di seguito il VIDEO di Fernando Alonso nei box della McLaren ...

Formula 1 – Fernando Alonso spinge la Ferrari : “a Monza è favorita - anche se piove!” : Fernando Alonso spende delle belle parole per la Ferrari in vista del Gp di Monza: il pilota spagnolo vede la Rossa indipendentemente dalle condizioni meteo Tanta attesa per la gara del Gp d’Italia, specialmente per la prestazione della Ferrari dopo il successo di Spa che ha dato grande fiducia a tutti i tifosi della ‘Rossa’. Fernando Alonso, ex pilota Ferrari, ai microfoni di Sky Sport ha indicato proprio la scuderia di ...

Dakar 2020 : prosegue la preparazione di Fernando Alonso con Toyota - sarà in Sud Africa per la Lichtenburg 400 : prosegue senza sosta la preparazione di Fernando Alonso per il Dakar Rally 2020. Il pilota di Oviedo ha completato con successo un allenamento di due giorni in Polonia con la Toyota Hilux, coprendo più di 700 chilometri su un misto di tracciati molto vari tra loro, dalla sabbia a terreni più duri, fino a passaggi sulle grandi buche. Soddisfatto del lavoro svolto il campione spagnolo, un programma ideato dagli specialisti di Overdrive Racing ...

Formula 1 - che smacco per Fernando Alonso : lo spagnolo ignorato per sostituire Norris a Spa : Il pilota spagnolo non è stato preso in considerazione per l’eventuale sostituzione di Norris a Spa, al posto del britannico in caso di forfait avrebbe gareggiato Sirotkin Lando Norris ha tenuto sulle spine la McLaren prima del Gran Premio del Belgio, per via di un infortunio alla gamba per il quale ha dovuto indossare un ingombrante tutore. Photo4 / LaPresse Niente di allarmante, ma la McLaren ha comunque deciso di allertare ...

Dakar 2020 - Fernando Alonso incuriosito dal test in Namibia : “le dune all’inizio erano un po’ paurose” : Il pilota spagnolo sta svolgendo un test in Namibia al volante di una Toyota Hilux per prendere dimestichezza con le auto della Dakar 2020 Il programma di avvicinamento di Fernando Alonso alla prossima Dakar 2020 è iniziato, con il test di quattro giorni che lo spagnolo sta svolgendo in Namibia al volante della Toyota Hilux insieme a Giniel De Villiers. AFP/LaPresse Una sessione di lavoro alquanto difficoltosa per l’ex McLaren, ...

Dakar 2020 - Fernando Alonso scioglie le riserve : si ricompone il binomio con il team Toyota Gazoo Racing : Il pilota spagnolo effettuerà una serie di test nei prossimi mesi per prepararsi al meglio in vista della Dakar 2020, a cui parteciperà al volante di una Toyota Fernando Alonso ha deciso, nel 2020 parteciperà per la prima volta alla Dakar al volante di una Toyota. Dopo il successo nel WEC, il binomio che coinvolge il pilota spagnolo e la Casa giapponese si prepara per una nuova appassionante sfida, che richiede però un allenamento ...

Fernando Alonso si lancia verso la Dakar 2020 : sposato il progetto Toyota - primo test al Rally Harrismith : Nuova avventura per Fernando Alonso che, dopo aver vinto due Mondiali di Formula Uno e la 24 Ore di Le Mans per due volte (con tanto di trionfo nel Mondiale WEC), si cimenterà con i Rally. L’obiettivo dell’asturiano è quello di essere competitivo per la Dakar 2020: il Rally Raid più prestigioso e importante è ormai nel mirino dell’ex pilota della Ferrari, manca ancora l’ufficialità ma ormai è quasi certo che il 38enne ...

Fernando Alonso - La Dakar resta sempre nel mirino : Il futuro motoristico di Fernando Alonso nel motorsport è ancora da chiarire. Il campione spagnolo continua a guardare con interesse la Indycar, ora che la McLaren parteciperà all'intero campionato, ma nel frattempo non tramonta l'idea della Dakar insieme alla Toyota Gazoo Racing.Inizia l'avventura nei rally raid. Dopo aver vinto due titoli iridati in F.1, un Mondiale Endurance, due 24 Ore di Le Mans e unedizione della 24 Ore di Daytona, adesso ...