Federica Pellegrini | il futuro dopo Tokyo 2020

Federica Pellegrini ha detto che si ritirerà dopo le Olimpiadi di Tokyo del 2020 : La famosa nuotatrice italiana Federica Pellegini si ritirerà dal nuoto professionistico dopo le Olimpiadi di Tokyo del 2020. Ha detto, scrive Sky Sport, che «sarà la mia ultima gara ed è giusto finire la mia lunga carriera lì. Ho iniziato

Federica Pellegrini : “Mi ritiro dopo Tokyo 2020 - voglio una famiglia e dei figli” : Le Olimpiadi di Tokyo 2020 saranno l'ultimo appuntamento della carriera poi Federica Pellegrini si ritirerà dall'attività agonistica. Dedicherà più tempo a se stessa, alla propria vita: voglia di normalità, di una famiglia, di avere un figlio. "Tra qualche giorno compirò 32 anni ed è giusto finire la mia lunga carriera lì".Continua a leggere

Nuoto - Federica Pellegrini : “Le Olimpiadi di Tokyo 2020 saranno la mia ultima gara. Voglio una famiglia e normalità” : Federica Pellegrini e le Olimpiadi: un amore contrastato per la campionessa veneta del Nuoto in piscina tra soddisfazioni immense (oro nei 200 sl a Pechino) e delusioni altrettanto importanti (i podi mancati a Londra 2012 e a Rio 2016). Ecco che il successo storico nelle sue quattro vasche ai Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud) ha riacceso ulteriormente quella fiamma e il sogno del suggello a Cinque Cerchi non avrebbe eguali, essendo anche ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “Le Olimpiadi di Tokyo 2020 saranno la mia ultima gara. Voglio una famiglia e normalità” : Federica Pellegrini e le Olimpiadi: un amore contrastato per la campionessa veneta del Nuoto in piscina tra soddisfazioni immense (oro nei 200 sl a Pechino) e delusioni altrettanto importanti (i podi mancati a Londra 2012 e a Rio 2016). Ecco che il successo storico nelle sue quattro vasche ai Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud) ha riacceso ulteriormente quella fiamma e il sogno del suggello a Cinque Cerchi non avrebbe eguali, essendo anche ...

La Champions League del nuoto ed il rischio che l’Italia non partecipi a Tokyo 2020 : il parere di Federica Pellegrini : Federica Pellegrini dalla nuova avventura in ISL alle Olimpiadi di Tokyo 2020: le sensazioni della campionessa italiana E’ tutto pronto per la nuova competizione di nuoto, la Isl, International Swimming League, che scatterà il 5 e 6 ottobre ad Indianapolis. Per l’Italia ci sarà in vasca la Divina, Federica Pellegrini: “inizia come un esperimento, ma sarà il futuro del nuoto perché è una gara spettacolare. Sarà un ...

“Sono uguali!”. Federica Pellegrini è la fotocopia della mamma : ecco la signora Cinzia : Che tra i due ci fosse del tenero si diceva già quando Federica Pellegrini era fidanzata con Filippo Magnini. Scoppiata la crisi tra i due ex fidanzati, in molti sostenevano che la causa della rottura fosse proprio Matteo Giunta. E, invece, poi Federica e Filippo erano tornati insieme per poi lasciarsi definitivamente. In tutto questo tempo Matteo, che è anche il cugino di Filippo Magnini (nonché il suo ex allenatore) ha invece continuato a ...

Federica Pellegrini e Matteo Giunta : La Madre Svela un Colpo di Scena! : Dopo le rivelazioni di Chi, sul nuovo amore di Federica Pellegrini ed il suo allenatore Matteo Giunta arrivano le dichiarazioni della Madre della campionessa che rivela un clamoroso Colpo di scena. Da poche ore è stata ufficializzata la storia d’amore tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta da parte del settimanale Chi. Il giornale sui social aveva in anteprima rivelato la loro relazione pubblicando delle foto. Federica e Matteo infatti ...

Federica Pellegrini - la madre parla di Matteo Giunta : colpo di scena : Federica Pellegrini e il legame con Matteo Giunta, parla la madre della nuotatrice e ‘cambia le carte in tavola’: non tutto è come sembra colpo di scena su Federica Pellegrini e Matteo Giunta. La coppia non è una coppia. Almeno secondo il settimanale Oggi che ha raggiunto la madre della nuotatrice che ‘ha cambiato le […] L'articolo Federica Pellegrini, la madre parla di Matteo Giunta: colpo di scena proviene da Gossip e ...

Federica Pellegrini - la verità sull’amore per Matteo Giunta : Federica Pellegrini rompe il silenzio dopo i gossip sulla love story con Matteo Giunta. Negli ultimi giorni la nuotatrice era apparsa insieme all’allenatore sul red carpet di un evento a Roma, raggiante e bellissima. La foto dei due era stata postata dalla stessa Federica su Instagram: un gesto che sembrava una conferma dell’amore. Ormai da circa due anni infatti Giunta viene indicato come il fidanzato segreto della ...

Nuoto : a Federica Pellegrini l’onorificenza ‘Leone del Veneto 2019’ : Venezia, 18 set. (AdnKronos) – L’ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Veneto ha deliberato quest’oggi di assegnare a Federica Pellegrini la massima onorificenza regionale ‘Leone del Veneto” riconosciuta ai cittadini veneti che si sono particolarmente distinti nel campo delle scienze, delle lettere, arti, dell’economia o nei campi sociali, lavorativi o umanitari. Istituito nel 1999 il premio ...

Nuoto : a Federica Pellegrini l’onorificenza ‘Leone del Veneto 2019’ (2) : (AdnKronos) – A partire dal 2002 il riconoscimento era andato a figure emblematiche come il poeta Andrea Zanzotto, lo stilista Pierre Cardin, Claudio Simone e i Solisti Veneti, il cardinale Marco Ce’, don Luigi Ciotti, Marco Paolini, Pino Donaggio, gli imprenditori Renzo Rosso e Giovanni Rana, ma anche organizzazioni come Medici con l’Africa-Cuamm, la Protezione civile del Veneto, la Città della Speranza, il Reggimento ...

Nuoto : a Federica Pellegrini l'onorificenza 'Leone del Veneto 2019' (2) : (AdnKronos) - A partire dal 2002 il riconoscimento era andato a figure emblematiche come il poeta Andrea Zanzotto, lo stilista Pierre Cardin, Claudio Simone e i Solisti Veneti, il cardinale Marco Ce’, don Luigi Ciotti, Marco Paolini, Pino Donaggio, gli imprenditori Renzo Rosso e Giovanni Rana, ma an

Nuoto : a Federica Pellegrini l'onorificenza 'Leone del Veneto 2019' : Venezia, 18 set. (AdnKronos) - L’ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Veneto ha deliberato quest’oggi di assegnare a Federica Pellegrini la massima onorificenza regionale “Leone del Veneto” riconosciuta ai cittadini veneti che si sono particolarmente distinti nel campo delle scienze, de

Federica Pellegrini : I Retroscena del Suo Nuovo Amore! : Federica Pellegrini, dopo mesi di rumors e di voci mai confermate, esce finalmente allo scoperto con la sua nuova fiamma. Ecco i Retroscena della nuova storia d’amore della campionessa di nuoto. Federica Pellegrini, dopo la fine della sua storia con Filippo Magnini, ha voltato pagina con un Nuovo amore e adesso c’è la conferma: il Nuovo fidanzato della campionessa di nuoto è Matteo Giunta. A ufficializzare la loro unione è stato il ...