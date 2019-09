F1 | GP Russia 2019 | previsioni meteo nemiche della Ferrari? La pioggia favorirebbe

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Russia 2019 : “Vincerò domenica? Non so - intanto un buon venerdì” : Sebastian Vettel ha commesso un paio di errori rilevanti nelle prove libere 2 del GP di Russia ma ha fatto capire di avere un buon passo gara in vista del prosieguo del weekend a Sochi. Il pilota della Ferrari, reduce dalla vittoria a Singapore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky: “Sicuramente domani troveremo il grip. Non ho trovato il buon feeling oggi ma non è stata una cattiva giornata. Oggi siamo stati competitivi, ...

VIDEO F1 - il venerdì del GP di Russia 2019 è uno show di Leclerc e Verstappen : Charles Leclerc. Max Verstappen. Il venerdì di prove libere del GP di Russia 2019 di Formula 1 è l’ennesimo capitolo di una rivalità che sta crescendo ogni giorno di più e che promette di regalare battaglie straordinarie in futuro. A Sochi il monegasco si è preso la prima sessione sulla sua ritrovata Ferrari e l’olandese, che dovrà scontare 5 posizioni di penalità in griglia per aver sostituito la power unit, si è preso la rivincita ...

VIDEO F1 Max Verstappen - GP Russia 2019 : “Ho ottime sensazioni specialmente nel T3 - non mi preoccupa la penalità” : Max Verstappen è stato il più veloce in assoluto nella prima giornata di prove libere del Gran Premio di Russia 2019, sedicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. Sulla pista di Sochi l’olandese della Red Bull ha firmato il miglior tempo nella sessione pomeridiana mettendo in evidenza una sorprendente competitività nella simulazione di qualifica con gomme morbide a testimonianza dell’efficacia del nuovo motore endotermico ...

Charles Leclerc F1 - GP Russia 2019 : “Sorpreso dalla Red Bull - noi possiamo crescere molto” : Charles Leclerc conclude il suo venerdì del Gran Premio di Russia 2019 di Formula Uno con il secondo tempo complessivo a circa tre decimi da Max Verstappen e con la consapevolezza che la sua monoposto possa essere protagonista in maniera importante anche sulla pista di Sochi. Secondo il pilota monegasco, tuttavia, quanto visto oggi non è il reale potenziale della sua vettura e, quindi, la giornata di domani (al netto della probabile pioggia in ...

VIDEO F1 - GP Russia 2019 : prove libere - highlights e sintesi. Leclerc e Verstappen - botta e risposta. Vettel insegue : Oggi si sono disputate le prove libere del GP di Russia 2019, tappa del Mondiale F1. botta e risposta tra Charles Leclerc e Max Verstappen che hanno rispettivamente primeggiato nella prima e nella seconda sessione, la Ferrari vola anche a Sochi e può puntare al successo col monegasco mentre l’olandese dovrà fare i conti con una penalizzazione di cinque posizioni sulla griglia di partenza. Qualche errore di troppo di Sebastian Vettel nella ...

Sebastian Vettel F1 - GP Russia 2019 : “La FP2 ha rovinato le cose - faticato a trovare il bilanciamento” : Prima giornata di prove libere del GP di Russia 2019 non esaltante ed un pizzico di preoccupazione in vista di domani per Sebastian Vettel, il quale ha chiuso le FP2 in quinta piazza ad 1″ di ritardo dalla Red Bull di Max Verstappen a parità di condizioni. Il tedesco della Ferrari ha fatto fatica a completare un time-attack pulito e privo di sbavature specialmente in frenata, pagando dazio anche nel confronto diretto col compagno di ...

VIDEO F1 - GP Russia 2019 : la Ferrari punta alla quarta vittoria di fila nonostante il rischio pioggia : La Ferrari non si vuole fermare e si presenta a Sochi con l’obiettivo di conquistare la quarta vittoria consecutiva dopo le affermazioni di Charles Leclerc a Spa e Monza e di Sebastian Vettel a Singapore. La prima giornata di prove libere è stata abbastanza incoraggiante specialmente sul giro secco per il monegasco, anche se l’elevato rischio di una qualifica bagnata potrebbe mettere in discussione le certezze della scuderia di ...

Max Verstappen F1 - GP Russia 2019 : “Sensazioni molto positive oggi. La pioggia domani? Una possibilità” : E’ stato l’olandese Max Verstappen il pilota più veloce delle prove libere del GP di Russia, sedicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Sochi, l’alfiere di Milton Keynes ha stupito tutti per la prestazione ottenuta con la RB15. Giusto ricordare che Max, come tutti i motorizzati Honda, sconterà una penalità per aver sostituito il motore endotermico e quindi sarà arretrato di cinque posizioni in griglia di ...

F1 - GP Russia 2019 : risultati e classifica FP2. Verstappen al comando - Leclerc secondo. Vettel 5° : Max Verstappen ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Russia 2019, tappa del Mondiale F1 che si corre a Sochi. Il pilota della Red Bull ha stampato 1:33.162 sul circuito di Sochi e precede così Charles Leclerc di tre decimi abbondanti: il pilota della Ferrari ha dimostrato di essere in ottima forma ed è così riuscito a precedere le Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton mentre Sebastian Vettel è soltanto quinto a un ...

VIDEO F1 - GP Russia 2019 : la Mercedes cambia il terzo elemento : Uno Sky Sport Tech davvero interessante che evidenzia i cambiamenti nella monoposto Mercedes. Radicale infatti la modifica nel terzo elemento per quanto riguarda il GP di Russia in quel di Sochi. Andiamo a scoprirlo in questo VIDEO dettagliato. VIDEO, GP Russia 2019: LA Mercedes cambia IL terzo elemento FOTOCATTAGNI

VIDEO - F1 GP Russia 2019. Lewis Hamilton : “Contro le Ferrari servirà il massimo” : Le ultime tre sconfitte consecutive sicuramente si sono fatte sentire. Le classifiche sono ancora molto tranquille per le Mercedes, ma quest’ultimo periodo è nettamente favorevole alle Ferrari, con la doppietta di Leclerc ed il successo di Vettel a Singapore. In Russia, per il GP di Sochi, Lewis Hamilton cerca riscatto: “Contro le Ferrari servirà il massimo”. Andiamo a sentire le parole alla vigilia del fenomeno ...

VIDEO F1 - GP Russia 2019. Antonio Giovinazzi : “Dopo Monza e Singapore ritrovato fiducia” : Tanta pressione addosso, ma la voglia di far bene fino a fine stagione per poi confermare il posto in vista del 2020. Antonio Giovinazzi è convinto in Russia, soprattutto dopo le ultime spettacolari prestazioni tra Monza e Singapore: il pilota italiano vuol far bene anche a Sochi. Andiamo a sentire le parole in un’intervista di Sky Sport. VIDEO, F1: GP Russia 2019. Giovinazzi: “NUOVA FIDUCIA DOPO GLI ULTIMI ...

F1 - GP Russia 2019 : programma - orari e tv delle qualifiche (sabato 28 settembre) : La stagione 2019 della Formula 1 2019 fa tappa questo fine settimana a Sochi, sul confine tra Europa e Asia, per il GP di Russia. Dopo le tre incredibili pole position consecutive che hanno salvato ormai quasi definitivamente il tristissimo avvio, la Ferrari si presenta determinata a proseguire il suo grande momento e in cerca di grandi conferme. Charles Leclerc è il pilota più caldo del momento e vuole continuare nel suo percorso di rapida ...