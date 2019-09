Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 27 settembre 2019) Dopo le esperienze a ‘Le Iene’ e al ‘Grande Fratello Vip’, quest’annosi è lanciata in una nuova avventura che tra l’altro rappresenta un grande ritorno per la tv italiana. ‘’, il programma che la signora Totti conduce tutti i giovedì sera su Canale 5 con Alvin, richiama infatti quel grande successo internazionale che per lunghi anni è stato lo show ‘Giochi senza frontiere’.Ovviamente in una versione rivisitata, ma il format è quello: 6 squadre di altrettante nazioni europee, tra cui l’Italia, si sfidano in divertentissime gare ricche di ostacoli, in una vera e propria corsa contro il tempo, con il mitico Yuri Chechi nel ruolo di arbitro. Sono andate in onda solo due puntate, ma tante sono bastate per riconfermarecome una bravissima conduttrice. Spigliata, simpatica, vera, oltre che bellissima. Ma naturalmente anche nel secondo appuntamento dello show, ...

Noovyis : (Eurogames, il look di Ilary Blasi per la seconda puntata non convince) Playhitmusic - - zazoomblog : Eurogames Ilary Blasi osa: tuta bianca e catene d’oro ma il look delude - #Eurogames #Ilary #Blasi #bianca… - infoitcultura : Eurogames, Ilary Blasi osa: tuta bianca e catene d’oro, ma il look delude -